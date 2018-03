“Black Mirror”: confermata la quinta stagione su Netflix

Finalmente possiamo dormire sonni tranquilli perché la quinta stagione di “Black Mirror” torna su Netflix. L’annuncio è stato dato tramite l’account Twitter della serie tv lunedi mattina.

Black Mirror 5: Netflix conferma la nuova stagione

“Black Mirror” è una serie Tv britannica, prodotta da Charlie Brooker trasmessa in prima visione su Channel 4 dal 4 dicembre 2011 e in Italia su Sky Cinema 1 dal 2012. Si tratta di una serie antologica, cioè con episodi autoconclusivi con scenari e personaggio sempre diversi tra loro. La fiction è incentrata su problematiche attuali e dalle sfide poste dall’introduzione di nuove tecnologie portate all’estremo.

Sicuramente manca ancora molto all’uscita della nuova stagione di “Black Mirror”, il teaser non rivela nulla né delle tematiche trattate né dei prossimi episodi. Ormai siamo abituati ad aspettare, tra la stagione tre e quattro abbiamo atteso più di un anno (rilasciata lo scorso 29 dicembre). È molto probabile, quindi, che la quinta stagione arriverà entro la fine dell’anno. Anche il cast ed i nomi dei registi sono avvolti nel mistero. Speriamo che Netflix non ci deluda e che al contrario abbia in programma gradite sorprese.

Black Mirror: “be right back”

Durante le prime ore del mattino di lunedi 5 marzo, l’account Twitter di “Black Mirror” ha condiviso un teaser con all’interno alcune clip degli episodi più amati delle quattro stagioni, mostrati simultaneamente su piccoli schermi

Nella clip dopo aver intravisto “Nosedive”, “San Junipero”, “White Christmas”, “Fifteen Million Merits” e altro ancora, su diversi schermi che improvvisamente diventano neri con il classico cerchio di download.

“Torno subito”, Netflix ci promette. In attesa di nuove puntate da parte di Brooker e dalla sua co-showrunner Annabel Jones non ci resta altro che ri-ammirare i 19 episodi precedenti su Netflix.

Matteo Frainaccia

06/03/2018

Ecco il teaser: