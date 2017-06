Regia: Brian Goodman

Cast: Antonio Banderas, Jonathan Rhys Meyers, Piper Perabo, Abel Ferrara, Vincent Riotta

Genere: Thriller, colore

Produzione: USA, 2017

Distribuzione: Notorious Pictures.

Durata: 93 minuti

Data di uscita: 13 luglio 2017

Inspirato al lungometraggio pensato per il piccolo schermo "Papillon Noir" di Hervé Korian del 2008, "Black Butterfly" ne è la versione cinematografica e migliorata, sceneggiata da Justin Stanley e Marc Frydman.

La pellicola, diretta da Brian Goodman, noto attore, regista, produttore e sceneggiatore americano, è un thriller psicologico con Antonio Banderas e Jonathan Rhys-Meyers nel ruolo dei protagonisti.

Paul (Banderas) è uno scrittore in decadenza imprigionato in un 'blocco artistico' da cui non riesce a venir fuori, mentre Jack (Rhys-Meyers) è un vagabondo senza un tetto sulla testa. Spinto da un forte senso di altruismo, Paul decide di condividere la sua casa con il nuovo amico Jack, ma la convivenza dei tra i due rivelerà dei retroscena inaspettati.

Jack riesce a costringere Paul a scrivere per lui, segregandolo in casa quasi come fosse un ostaggio. Il rapporto tra i due coinquilini forzati si fa ancora più inquietante quando vengono alla luce alcuni dettagli scottanti e segreti pericolosi.

Black Butterfly con un Antonio Banderas magistrale

L'attore, produttore e regista spagnolo Antonio Banderas - consegnato alla storia come il più indimenticabile interprete del personaggio di Zorro ne "La maschera di Zorro" del 1998 e artista poliedrico, comparso anche in numerose pellicole controverse quali per esempio "La pelle che abito" e "Gli amanti passeggeri" di Pedro Almodóvar con cui ha collaborato in diversi lungometraggi e regista che ne ha segnato il debutto - si è rivelato essere assolutamente perfetto nel ruolo del protagonista. L'attore infatti, estremamente versatile sul set, è riuscito ad incarnare in maniera magistrale le paure e le ossessioni Paul, un artista senza più impulso creativo, regalando allo spettatore una performance di notevole spessore.