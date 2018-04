Big Little Lies: le protagoniste potrebbero tornare nella serie, dopo l’uscita di scena della prima stagione.

Big Little Lies: il ritorno delle Signore

Secondo quanto riportato da TvLine le signore di “Big Little Lies” potrebbero non essersene andate: Merrin Dungey, che abbiamo visto in serie TV come “The King of Queens” e “Summerland”, tornerà per la seconda stagione del dramma della HBO, riprendendo il ruolo della Detective Adrienne Quinlan – il poliziotto di Monterey che indaga sulla misteriosa morte di Perry, il marito violento di Celeste. La Dungey sarà una Guest Star ricorrente della nuova stagione della famosa serie, che ha trionfato agli Emmy e ai Golden Globe.

A tornare nella seconda stagione saranno anche Robin Weigert, che ha ottenuto la notorietà con il ruolo di Calamity Jane nella serie western “Deadwood”, e che in “Big Little Lies” veste i panni della dottoressa Amanda Reisman, terapista di Celeste e Perry; Kathryn Newton, che interpreta la figlia maggiore di Madeline, Abby; e Sarah Sokolovic, che appare nel ruolo di Tori, la moglie del regista teatrale Joseph, con cui Madeline ha avuto una relazione nella prima stagione. La Weigert sarà una guest star ricorrente, mentre la Newton e la Sokolovic si vedranno regolarmente nel corso della serie.

Due nuovi arrivati si uniscono al cast di “Big Little Lies”: Crystal Fox (“The Haves and the Have Nots”) che interpreterà la madre di Bonnie, Elizabeth Howard e Mo McRae (“Empire”, “Pitch”) nei panni di Michael Perkins, un insegnante della scuola per ragazzi che ha un flirt con Renata.

La seconda stagione del dramma della HBO come ufficialmente annunciato a dicembre, riporterà sul piccolo schermo le stelle Reese Witherspoon, Nicole Kidman e Laura Dern, insieme ai co-protagonisti Shailene Woodley, Adam Scott e Zoe Kravitz. Inoltre, la leggendaria Meryl Streep si unisce al cast come Mary Louise Wright, la madre del personaggio defunto di Alexander Skarsgard, Perry.

Mariateresa Vurro

04/04/2018