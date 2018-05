Titolo originale: Da Hai

Regia: Liang Xuan, Zhang Chun

Cast: Shih-Chieh King, Ji Guanlin, Jiang Guangtao, Pan Shulan, Su Shangqing Deshun Wang.

Genere: Animazione, colore

Durata: 103 minuti

Produzione: Cina, 2016

Distribuzione: Draka

Data di uscita: 21 giugno 2018

Il film d’animazione “Big Fish & Begonia” ripercorre le vicende della vita di Chun, una ragazza che vive in un mondo parallelo, dove ognuno poteva cambiare le stagioni, le condizioni meteorologiche o il posto stesso in cui si trovava. Grazie a queste capacità, il giorno del suo sedicesimo compleanno, la protagonista decide di trasformarsi in un delfino per poter venire a visitare il nostro mondo nella speranza di conoscerlo meglio. La sua impresa però viene ostacolata fin da subito, quando durante una terribile tempesta, la giovane ragazza sotto le sembianze di un cetaceo, rimane intrappolata nelle reti dei pescatori.

A salvarla dalla terribile sorte è un ragazzino umano che, spinto da un enorme coraggio, sacrifica la sua vita liberando Chun dalle reti. Successivamente la ragazza scopre che, nel suo mondo l’anima del salvatore si è trasformata in un piccolo pesce; e riconoscente per la sua eroica azione, la giovane fa di tutto per proteggerlo nella speranza che un giorno lui possa tornare in oceano e condurre una nuova vita.

Big Fish & Begonia: un lavoro durato 12 anni

La pellicola “Big Fish & Begonia” è diretta da due registi cinesi Liang Xuan e Zhang Chun, amici e collaboratori fin dagli anni universitari. I due hanno fondato insieme la casa di produzione B&T dove hanno lavorato sulla realizzazione di “Big Fish & Begonia”, che si rivela essere il loro primo lungometraggio. La produzione del film d’animazione ha impiegato ben 12 anni ed è solo nel 2016 che i registi hanno presentato il loro lavoro ai critici del cinema cinese, che l’hanno accolto con molto entusiasmo portando Liang Xuan e Zhang Chun al successo.

In Italia “Big Fish & Begonia” è distribuito da Draka.