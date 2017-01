Big Bang Theory – nuovi arrivi nella decima stagione

“The Big Bang Theory”, una delle sitcom più acclamate dell’ultimo decennio si rinnova con un’altra stagione all’insegna di sorprese e nuovi divertenti personaggi.

Big Bang Theory – nuovi personaggi per la decima stagione

Il successo di “Big Bang Theory”, la serie più nerd della tv, continua con una nuova stagione ricca di new entry e novità, a partire dal mitico “Doc” Emmet Brown di “Ritorno al Futuro” (Christopher Lloyd), che interpreterà il ruolo di Theodore, un nuovo inaspettato coinquilino di Penny e Leonard al quale Sheldon affitta la sua stanza per fare un bel dispetto alla coppia.

Inoltre, a rimpinzare i ranghi della sitcom, vi sarà la famiglia di Penny al completo: l’attrice, cantante e doppiatrice Katey Sagal, la Gemma tostissima di “Sons of Anarchy” torna a interpretare Susan, la madre della ragazza; figureranno anche il padre Wjatt (Keith Corradine) e il fratello tossicodipendente Randal (il comico Jack McBrayer, di “30Rock”).

A completare il tutto ci sarà Dean Norris, l’agente della DEA Hank Schrader di “Breaking Bad”, che interpreterà in più episodi il colonnello Richard Williams, un militare interessato al progetto scientifico avviato dai protagonisti.

The Big Bang Theory – in anteprima su Infinity

Infinity, uno dei portali web italiani per film e serie tv in streaming a pagamento, propone nel suo catalogo tutta la nuova stagione di “Big Bang Theory” in anteprima italiana dal 10 gennaio 2017.

La serie, da moltissimi acclamata, è arrivata ormai al decimo capitolo e, l’unica cosa da chiedersi è: quando farà il suo ingresso sul piccolo schermo?

Alfonso Canale