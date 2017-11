È proprio vero: a prestare la voce al personaggio di Nala sarà la bella e talentuosa Beyoncé, personaggio che, col tempo, diviene sempre più icona della ‘donna forte americana’.

Beyoncé, che leonessa!

La Disney ha finalmente reso ufficiali i nomi del cast della versione live action de “Il Le Leone”, le cui riprese sono state affidate nuovamente a Jon Favreau (che, in precedenza, aveva diretto “Il libro della giungla”, ottenendo un grande successo)

Il regista si confessa sinceramente emozionato all’idea di occuparsi di un grande classico come “Il Re Leone”, figurarsi i nostalgici fan che sono cresciuti col suddetto cartone.

Il cast è composto principalmente da voci afro-americane, e come stupirsene? Il canto sembrano avercelo nel dna, proprio come la nostra Beyoncé.

La bella cantante americana, infatti, ‘vestirà i panni’ di Nala, amica e compagna del protagonista Simba (che verrà ‘incarnato’ da Donald Glover); il ruolo di Mufasa è stato assegnato a James Earl Jones, mentre quello di Scar spetterà a Chiwetel Ejiofor. Gli indimenticabili Timon e Pumbaa, invece, saranno doppiati da Billy Eichner e Seth Rogen.

Beyoncé non è certo alle prime armi nel campo cinematografico: ricordiamoci, infatti, che la sua esecuzione in “Dreamgirls” le è valsa due nomination ai Golden Globe. Ciò che veramente stupisce, di questa donna, è la sua versatilità, caratteristica che l’ha portata ad essere considerata una vera e propria icona non solo di femminilità, ma persino di ‘forza’.

Decisamente una leonessa, quindi. Soprattutto se si tiene conto della sua criniera.

Nicole Ulisse

02/11/2017