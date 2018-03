Beverly Hills 90210: Tori Spelling e Jennie Garth lavorano su un revival

Le allora protagoniste di “Beverly Hills 90120”, Tori Spelling e Jennie Garth, sarebbero all’opera per realizzare un revival dell’iconica serie, per quanto siano stati rilasciati ancora pochi dettagli.

Beverly Hills 90120: un probabile nuovo riavvio della serie



“Beverly Hills 90120” è pronto per un altro riavvio? Secondo alcune fonti le attrici Tori Spelling e Jennie Garth, rispettivamente Donna Martin e Kelly Taylor nella serie originale, stanno lavorando a un nuovo show televisivo basato sull’iconica serie della FOX.

Aaron Spelling produsse all’inizio degli anni ’90 la serie “Beverly Hills 90120”, che seguiva il dramma adolescenziale di un gruppo di amici che vivono nella prestigiosa comunità di Beverly Hills, in California. Nel cast c’erano la figlia del produttore Tori Spelling, Jennie Garth, Jason Priestley, Shannen Doherty, Ian Ziering, Gabrielle Carteris e Luke Perry.

Il progetto fu un successo per la innovatività, in quanto per la prima volta una serie televisiva raccontò i problemi degli adolescenti affrontando temi delicati, anche tutt’oggi, come la droga, AIDS, sessualità, alcool e omosessualità.

“Beverly Hills 90210” andò in onda dal 1990 al 2000 292 episodi su FOX. Nel 2008 venne riavviato dalla The CW come “90210”. Venne trasmesso per cinque stagioni fino al 2013 e divenne la quarta serie del franchise, nonché la continuazione della serie originale. Infatti nella prima stagione appaiono, come guest star, i membri della prima serie: Jennie Garth, Shannen Doherty, Tori Spelling e Joe E. Tata.

Ad eccezione della Garth, nessun’altro attore della serie originale si vedrà nelle stagioni successive del revival. Oggi sembrerebbe che insieme alla CBS, Garth e Spelling stiano sviluppando una nuova serie basata su “Beverly Hills 90210” sebbene siano stati rilasciati pochi dettagli.

Le due attrici avrebbero partecipato alla riunione del 9 marzo a Los Angeles agli studios della CBS per lo sviluppo del progetto. La conferma arriva dai profili social della Spelling (diventata mamma per la quinta volta) che ha postato su Instagram una foto di lei al CBS Studio Center:

Riccardo Careddu

14/03/2018