Titolo originale: Bar BaharRegia: Maysaloun HamoudCast: Mouna Hawa, Sana Jammelieh, Mahmud Shalaby, Riyad Sliman, Shaden KanbouraGenere: Drammatico, ColoreDurata: 96 minutiProduzione: Israele, Francia, 2016Distribuzione: Tucker FilmData di uscita: 6 Aprile 2017

Tel Aviv la città israeliana del divertimento, del mare, del teatro e dei locali notturni. È qui che si svolge "In Between - Libere, disobbedienti, innamorate" ed è proprio nella più grande città di Israele che si ritrovano tre ragazze arabe. E cosa fanno a Tel Aviv? Quello che ogni ragazza giovane, innamorata dell'amore (perché quando si è giovani si ama a prescindere), piena di quel desiderio di indipendenza che la porta ad essere anche un po' ribelle farebbe in una città centrale come quella. Le tre donne si ritrovano quindi a ridere e piangere insieme, amare e desiderare di essere amate, rincorrere i loro sogni, non raggiungerli e rialzarsi. Ballano, fumano erba, si divertono spensierate finché possono, finché la loro verde età glielo permette.

Un film che non ha nulla da invidiare a "Sex & The City" (a parte un elemento in più del gruppo), una versione arabo-israeliana della serie tv hollywoodiana. Anche qui le ragazze si ritrovano a parlare spesso spudoratamente di sesso, come è giusto che sia, perché il fatto di essere arabe non nega loro il diritto di essere donne. Un piccolo gruppetto di amiche che si scambia confidenze, commettono sciocchezze insieme e si fanno forza l'un l'altra.

In Between - Libere, disobbedienti, innamorate: l'indipendenza femminile araba al cinema

La regista ungherese Maysaloun Hamoud mette in scena un tema importante al giorno d'oggi: l'indipendenza della donna. La tematica, però, non è associata nella pellicola a tre personaggi occidentali, cosa che risulterebbe scontata, ma a tre giovani donne arabe. Sì, perché anche le ragazze di terra israeliana vogliono e sanno divertirsi! In un periodo governato dal terrore verso l'ISIS e dalla sottomissione della donna in questa cultura, questo film lancia un messaggio importante: le donne arabe sono come tutte le donne, vogliono commettere errori, avere una loro identità sessuale, essere libere ed indipendenti, rischiare e ribellarsi.