Bernardo Bertolucci e “Ultimo tango a Parigi”: un caso ancora aperto

In occasione del 76esimo compleanno del regista sceneggiatore e produttore cinematografico italiano Bernardo Bertolucci, ricordiamo lo scandalo che lo vede protagonista e ‘colpevole’ in “Ultimo Tango a Parigi” del 1972: film che dopo 45 anni dalla sua prima uscita sugli schermi ancora fa parlare di sé.

Ultimo Tango a Parigi: il sequestro e la denuncia

Nel 1971 Bernardo Bertolucci era un regista 40enne, nato dall’ala di Pasolini, da dieci anni a lavoro e reduce dal debutto del suo film “Il conformista”. Il titolo del suo nuovo film è “Ultimo Tango a Parigi” che parla di un incontro tra un vedovo quasi cinquantenne (Marlon Brando) e una diciannovenne (Maria Schneider) impegnati a cominciare una storia sessuale, senza sapere neanche il nome dell’altro.

Il 30 Dicembre 1972 il film fu sequestrato per “esasperato pansessualismo fine a se stesso”, e solo dopo un iter giudiziario il film venne proiettato nelle sale italiane e internazionali. Il regista Bertolucci però ebbe una sentenza definitiva per offesa al comune senso del pudore, che prevedeva la privazione dei diritti politici per cinque anni e quattro mesi di detenzione (pena, questa, poi sospesa).

“Ultimo Tango a Parigi” causò un forte scandalo, per le troppe scene di sesso in particolare per una scena di sesso anale, nota come ‘la scena del burro‘ che ha izzato molte polemiche, anche dall’attrice stessa.

Bernardo Bertolucci: cosa è successo realmente

Maria Schneider ha sempre dichiarato di essere all’insaputa di quello che stesse accadendo, ma proprio così non è.

La scena che più ha fatto scalpore trae Paul (Brando) che usa del burro come lubrificante prima di avere un rapporto non consenziente con Jeanne (Schneider). Nella realtà esisteva un copione, come del resto su tutti i set cinematografici, in cui tutto era descritto: semplicemente l’attore e il regista Bertolucci le hanno omesso un dettaglio aggiunto successivamente, quello del burro, ed è proprio qui che nasce l’equivoco per cui i due sono stati accusati di stupro.

“Mi dissero come si sarebbe svolta la scena solo prima di filmare ed ero arrabbiatissima” aggiunge poi l’attrice, sulla scena di ‘sodomizzazione’, non di certo aiutando le già avanzate critiche mosse contro il suo collega e il regista “mi sono sentita anche un po’ violentata da Marlon e Bernardo”.

Davvero delusa l’attrice tanto da non riuscire a rivolgere più la parola al direttore del film che così si giustifica: “Volevo che la sua fosse una reazione spontanea da ragazza e non da attrice. Io e Marlon le avevamo omesso solo il particolare del burro, non il resto. Maria sapeva benissimo della ‘violenza’ che avrebbe subito”. Non mancano però da parte sua le scuse, pur affermando di vergognarsi ancora di più del fatto che lo rifarebbe.

Bernardo Bertolucci: la sua opera lodevole

Ieri condannato, oggi “Ultimo Tango a Parigi” è uno dei film più visti, senza dimenticare che fu campione d’incassi della stagione cinematografica 1972-1973.

Un Nastro d’Argento per il regista del miglior film a Bernardo Bertolucci, un David di Donatello all’attrice Maria Schneider e due nomination agli Oscar per il regista e l’attore protagonista, Marlon Brando: Ultimo Tango a Parigi è anche questo, un film apprezzato e che continua ad esserlo.

Stilizzato e suntuoso sia nella forma che nei contenuti il film di Bertolucci resta comunque un film della modernità: il connubio tra ethos e pathos rende singolare la pellicola.

Con questa affascinante e ambigua storia d’amore, perversa al punto giusto Bernardo Bertolucci omaggia il cinema dei classici grazie anche alla superlativa perfomance di Brando. Il film è un mix di delitti politici e morbosità sessuali: formula sempre buona e da lui adoperata con fine talento.

Roberta Perillo

16/03/2017