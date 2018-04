Titolo originale: Willkommen Bei Den Hartmanns

Regia: Simon Verhoeven

Cast: Senta Berger, Heiner Lauterbach, Florian David Fitz, Elyas M'Barek, Palina Rojinski, Eric Kabongo, Uwe Ochsenknecht, Ulrike Kriener

Genere: Commedia; Drammatico

Durata: 116 minuti

Produzione: Germania, 2016

Distribuzione: Cineama

Data di uscita: 10 maggio 2018

Da poco in pensione la professoressa Angelika, contrariamente da ciò che vuole il marito Richard, decide di ospitare in casa propria un rifugiato. Arriva così nella famiglia Hartmanns il nigeriano Diallo.

Dall'arrivo di Diallo in poi ci saranno una serie di avvenimenti che sconvolgeranno non solo la quiete dei due sposi Hartmanns, ma anche quella dei loro due figli Phil e Sophie, che sono ormai degli adulti.

Nonostante la sopravvivenza del matrimonio di Angelika e Richard e l'integrazione di Diallo saranno messe a dura prova, la famiglia Hartmanns spera di ritrovare la mancata tranquillità, come il resto della Germania.

"Benvenuti in Germania!" vuole affrontare con grande spensieratezza una tematica molto difficile e delicata come quella dell'immigrazione in Germania.

Benvenuto in Germania! : il film campione di incassi in Germania

"Benvenuto in Germania!" è una divertente e spensierata commedia satirica, che affronta una forte tematica politica. La pellicola è stata prodotta nel 2016 dal regista e attore tedesco Simon Verhoeven ("Friend Request") . Nel cast troviamo : Senta Berger ("Organizzazione U.N.C.L.E") madre del regista Simon Verhoeven, Heiner Lauterbach, principalmente noto in Germania, Florian David Fitz ("Le 5 leggende", Elyas M'Barek ("Shadowhunters - Città di ossa") , Palina Rojinski, Eric Kabongo, Uwe Ochsenknecht, Ulrike Kriener.

Uscito in Germania nel Novembre del 2016, il film è stato un campione di incassi raggiungendo i 4 milioni di spettatori e 28 milioni di Euro al Box Office, diventando il primo film di produzione cinematografica tedesca visto nel 2016 e il settimo film più visto in Germania in quell'anno.

Il tabloid tedesco Abendzeitung lo ha definito il film più visto, "la migliore commedia tedesca dell'anno".