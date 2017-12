Regia: Carlo Verdone

Cast: Carlo Verdone, Lucrezia Lante Della Rovere, Ilenia Pastorelli, Maria Pia Calzone, Paola Minaccioni

Genere: Commedia, Colore

Durata: n/d

Produzione: Italia, 2018

Distribuzione: Filmauro

Data di uscita: 11 gennaio 2018

Guglielmo, titolare di un negozio al centro di Roma di articoli religiosi e articoli di alta moda per vescovi e cardinali, marito fedele e uomo di grande virtù, viene lasciato da sua moglie Lidia nel giorno del loro anniversario, distruggendo il mondo che si era creato. A salvarlo ci penserà Luna, aspirante commessa, ragazza di periferia, sfrontatissima, che lo costringerà a rimettersi in gioco, spingendolo verso la scoperta delle App per incontri al buio. Guglielmo scoprirà questo nuovo mondo, fatto di incontri imbarazzanti o casuali, con donne disposte a tutto per trovare la propria anima gemella ma non solo.

Benedetta follia: un amore in formato App

“Benedetta follia” è un film scritto, diretto e interpretato da Carlo Verdone, autore di film come “Un sacco bello”, “Borotalco” e “Io, loro e Lara”.

In questo nuovo film Carlo Verdone, per la prima volta porta in scena la Roma del centro storico e continua a indagare il mondo delle donne, una costante nel cinema dell’autore romano.

In “Benedetta follia”, Carlo Verdone che interpreterà Guglielmo, sarà affiancato da attrici come Lucrezia Lante Della Rovere(“SMS - Sotto mentite spoglie” di Vincenzo Salemme, “Quantum of Solace” di Marc Forster) nel ruolo di sua moglie Lidia e Ilenia Pastorelli(“Lo chiamavano Jeeg Robot di Gabriele Mainetti) nel ruolo dell’aspirante commessa strafottente Luna. Insieme a loro compariranno anche Maria Pia Calzone(conosciuta per aver interpretato Donna “Imma” in “Gomorra - La serie”) e Paola Minaccioni(“Magnifica presenza” di Ferzan Özpetek,” Torno indietro e cambio vita” di Carlo Vanzina).

Il film “Benedetta follia”, è stato prodotto da Aurelio e Luigi De Laurentis e uscirà al cinema distribuito con Filmauro.