Netflix ha acquistato i diritti delle prime due stagioni di “The Politician”, la nuova serie di Ryan Murphy. Il protagonista sarà l’attore Ben Platt, probabilmente affiancato da Barbra Streisand e Gwyneth Paltrow.

Ben Platt, Barbra Streisand e Gwyneth Paltrow nel cast di “The Politician”

Netflix si accaparra un’altra importante produzione: la piattaforma streaming più famosa nel mondo ha infatti acquistato i diritti per le prime due stagioni di “The Politician”, la nuova serie di Ryan Murphy, regista e sceneggiatore della celebre “Glee”.

Per il momento i dettagli forniti sono pochi, ma è stata confermata la presenza di Ben Platt (vincitore di un Tony Award per il musical “Dear Evan Hansen”), che sarà il protagonista della serie. “The Politician” avrà infatti come nucleo centrale le vicende del giovane Payton e della sua aspirazione a diventare un politico di successo.

Produttori dello show saranno anche Brad Falchuk e Ian Brennan e pare proprio che Murphy sia molto determinato ad includere nel cast anche Gwyneth Paltrow e Barbra Streisand, anche se nessuna delle due ha ancora confermato la propria partecipazione. La complicità professionale tra il regista e la Paltrow è ben nota e i due avevano già lavorato piuttosto bene sul set della serie “Glee”, in cui l’attrice è apparsa per 5 episodi, ottenendo un Emmy per Miglior attrice guest star in una serie tv commedia nel 2011.

Proprio grazie a “Glee”, Ryan Murphy ha ottenuto un successo mondiale, vincendo svariati premi e garantendosi la stima e la fiducia della Fox, che aveva prodotto altre tre serie del regista: “American Horror Story”, “Scream Queens” e “American Crime Story”. Tutti questi show non avevano deluso i fan di Murphy, che anzi attendevano con ansia altri progetti del regista.

Il nuovo progetto è arrivato. E anche se i dettagli di “The Politician” sono ancora tutti da definire, sappiamo che sarà una serie comedy. Non ci resta che attendere.

Claudia Pulella

6/2/2018