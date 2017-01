Il Bello delle Donne: il grande ritorno dopo 14 anni

Il Bello delle Donne: a distanza di 14 anni ritorna su Canale 5 il salotto delle donne più famoso di sempre con nuove protagoniste.

Il Bello delle Donne: l’attesissimo ritorno con 8 serate uniche

Sono passati più di dieci dall’ultima volta che è stata mandata in onda la serie TV “Il Bello delle Donne” per l’ultima volta. Dopo tre stagioni, fu archiviata, e ora, dopo tanto tempo, si è deciso di riproporre una nuova mini serie di 8 serate che andranno in onda sempre su Canale 5, con nuovi protagonisti che si uniranno ai vecchi membri del cast.

Il Bello delle Donne: chi saranno i protagonisti delle nuove puntate?

L’indiscusso successo della serie ha segnato un’intera epoca, arrivando a riunire davanti al piccolo schermo, fino a sei milioni di telespettatori, con l’attore leader Massimo Bellinzoni, nei panni di Luca, un Coiffeur che a causa della crisi economica si sposta da Orvieto a Roma per cercare fortuna.

I personaggi de “Il Bello delle Donne” come al solito anche questa volta offriranno al pubblico degli scenari molto vicini alla vita reale, che racconteranno tutte le esperienze, i sogni e le speranze delle donne di ogni età. Le storie narrate si intrecceranno tra fidanzamenti, tradimenti e struggenti passioni che spesso porteranno a bivi dal quale non è facile uscirne senza rimanerne scottati.

Tra i membri del cast farà il proprio ritorno sul set, Annalisa Bottelli, interpretata da Giuliana De Sio. con il suo carattere ricco di gelosia e acidità.

L’attrice, in una dichiarazione rilasciata al Corriere della sera, descrive il proprio personaggio, facendo alcune allusioni alla trama della serie: “Annalisa è sempre la solita str**za, questa volta però non è la sola, è circondata da dei mostri. Il mio personaggio ha molta voglia di vincere, ma perde sempre perché lotta male. In questa serie si sistema con un uomo bello e potente, peccato che per tenerselo stretto dovrà fare delle cose inaudite”.

tra le nuove protagoniste ci sarà anche Manuela Arcuri che interpreterà Jessica. L’attrice non si è lasciata scappare l’occasione per preparare i fan al suo nuovo personaggio, dicendo che Jessica è “una romanaccia di borgata che crede nell’amore, anche se sarà fregata, ma nonostante ciò non perderà la sua solarità e determinazione. Il bello di questa fiction è data dall’unione delle donne, oggi difficile da trovare.”

La bellezza de “Il Bello delle Donne”, fonderà il genere classico della commedia all’attualità, trattando temi particolarmente presenti nelle nostre vite, come il cambio di sesso, il terrorismo e la conversione all’Islam.

La proposta di queste 8 imperdibili serate, daranno vita ad un progetto più grande? Nell’attesa di nuovi aggiornamenti si ricorda che le nuove puntate verranno mandate in onda sempre su Canale 5, a partire dal 13 Gennaio, da non perdere.

Corrado Zocco

12/01/2017