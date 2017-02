L’attrice britannica Bel Powley interpreterà la figlia di “Matthew McConaughey” nel film “White Boy Rick”.

Bel Powley, figlia tossica di Matthew McConaughey per “White Boy Rick”

“White Boy Rick” narra la vera storia di un adolescente Richard Wershe Jr, soprannominato “White Boy Rick”, un agente sotto copertura nella Detroit degli anni ’80. Il ragazzo a soli 14 anni fu arruolato come informatore sullo spaccio di droga, ma nel corso degli anni si lasciò travolgere dal lavoro fino a diventare lui stesso un rivenditore di stupefacenti, ragione per cui gli agenti federali misero fine alla sua doppia vita quando venne fermato con 17 kg di cocaina e venne arrestato all’età di 17 anni. L’uomo passò il resto della sua vita in carcere per un reato di droga non violento.

Bel Powley sarà la figlia tossicodipendente di Matthew McConaughey, anche se non sono ancora ben chiari i loro in correlazione a tutta la trama. Insieme a loro nel cast vi saranno anche Jennifer Jason Leigh e Rory Cochrane come agenti dell’FBI che hanno iniziato a lavorare con Wershe Jr. come un informatore confidenziale.

Powley che ha raggiunto il successo con “Diario di una teenager”, con il quale ha vinto un Gotham Award come migliore attrice, potrebbe rivelarsi un’ottima scelta per il secondo film del francese Yann Demange, che finora ha diretto per il grande schermo solo la pellicola storica “’71”.

Erika Micheli

02/02/2017