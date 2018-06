Beck e Woods, di nuovo insieme per la sceneggiatura di “The Boogeyman”

Fox sta sviluppando un film horror basato sul racconto di Stephen King “The Boogeyman”, a scrivere la sceneggiatura sono Scott Beck e Bryan Woods, gli autori di “A Quiet Place”.

The Boogeyman: nuovo film di Stephen King scritto da Scott Beck e Bryan Woods

Il progetto è stato realizzato con Shawn Levy, Dan Levine e Dan Cohen di 21 Laps; mentre i produttori esecutivi di “The Boogeyman” saranno Scott Beck e Bryan Woods, che lavoreranno con Robyn Meisinger di Madhouse Entertainment, Adam Kolbrenner e Ryan Cunningham. La supervisione dello studio è affidata alla JR Young.

I fatti narrati nel racconto di King “The Boogeyman”, pubblicato per la prima volta nel 1973, si svolgono nell’ufficio di uno psichiatra in cui un uomo descrive gli omicidi dei suoi tre bambini, tutti e tre morti dopo aver pianto nel cuore della notte pronunciando il nome di Boogeyman. La storia in questione, precedentemente, è stata trasformata in cortometraggi diverse volte.

I sceneggiatori, Beck e Woods, hanno collaborato alla stesura del copione di “A Quiet Place – Un posto tranquillo“, un film del regista John Krasinski. I due scrittori sono cresciuti insieme in Iowa e hanno iniziato a lavorare su “A Quiet Place – Un posto tranquillo” cinque anni fa.

“Il suono è una parte così cruciale dei film dell’orrore”, ha dichiarato Woods a Variety durante il recente evento di Writers Guild. “La nostra idea è quella di personificare il suono, come accade con lo squalo di “Jaws” e renderlo il mostro del film”.

Nel frattempo la Paramount sta sviluppando un sequel di “A Quiet Place – Un posto tranquillo”, che ha incassato 330 milioni di dollari in tutto il mondo con un budget di 17 milioni; mentre l’ultimo adattamento del lavoro di King, “It“, è stato il più grande film horror della storia con incassi mondiali di $ 700 milioni con un sequel che uscirà a settembre 2019.

La 21 Laps, invece sta producendo, la nota serie Netflix “Stranger Things” e collabora ad altri progetti come la serie “Night at the Museum” e le prossime uscite cinematografiche “Kin” e “The Darkest Minds”.

Marina Kozak

27/06/2018