Basta credere (Io c’è) – 2018

Regia: Alessandro Aronadio

Cast: Edoardo Leo, Margherita Buy, Giuseppe Battiston

Genere: Commedia, colore

Durata: n/d

Produzione: Italia, 2018

Distribuzione: Vision Distribution

Data di uscita: 29 marzo 2018

Massimo Alberti gestisce un bed and breakfast, il "Miracolo Italiano", ma è ormai sull'orlo del fallimento. Per evitare di andare in rovina, dovrà trovare una scappatoia al pagamento delle tasse. Prende, allora, ispirazione dalle suore del convento della stessa palazzina: riescono infatti a sfuggire a tasse e contributi tramite le donazioni spontanee dei clienti. A Massimo non resta nient'altro che fondare una propria religione per salvare la propria attività.

"Basta credere (Io c'è)": la salvezza in una nuova religione

"Basta credere (Io c'è)" è la terza opera di Alessandro Aronadio. Il regista di "Due vite per caso" (2010) e di "Orecchie" (2016) torna sul grande schermo con una commedia piena di sorprese. Scritta dallo stesso Aronadio, insieme a Edoardo Leo, Valerio Cilio e Renato Sannio, "Basta credere (Io c'è)" racconta la vicenda di un bed and breakfast sull'orlo del fallimento e di come Massimo Alberti (interpretato proprio da Leo) trovi un modo piuttosto originale per salvare la propria attività: la fondazione di una nuova religione, lo "Ionismo", che mette al primo posto l'Io e non Dio.

Ad aiutare Massimo in questo particolare progetto, ci saranno la sorella Adriana (interpretata da Margherita Buy), commercialista, e Marco (interpretato da Giuseppe Battiston), uno scrittore in crisi.

Il film è stato presentato al Festival del Cinema di Venezia 2017 ed ha riscontrato critiche positive, dovute anche alle interpretazioni dei tre attori protagonisti. Inoltre, la complicità tra Edoardo Leo e Giuseppe Battiston torna sul grande schermo dopo il successo di "Perfetti Sconosciuti" (2016). Le riprese di "Basta credere (Io c'è)" sono durate sei settimane. Il film, prodotto da Fulvio e Federica Lucisano, è distribuito da Vision Distribution.