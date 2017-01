[tab title="Trama"]

• Regia: Amy Schumer

• Genere: Commedia, Colore

• Durata: n/d

• Produzione: USA, 2017

• Distribuzione: Warner Bros Italia

• Data di uscita: 11 Maggio 2017

Barbie sale sul grande schermo in carne ed ossa in una commedia live-action, nata dalla collaborazione tra Sony Pictures, Mattel e Parkes+MacDonald/Image Nation. La storia s'incentrerà sulla bambola più bionda di sempre, che in un mondo contemporaneo aiuterà, tramite le numerose doti che la Mattel le ha attribuito negli anni (ha svolto più di 150 mestieri!), molte persone a rialzarsi, migliorarsi e perfezionarsi. La prima sceneggiatura del film è stata affidata all'ex-spogliarellista Diablo Cody, che ha scritto anche lo script di "Juno", ma è stata poi sostituita da un team intero al femminile, composto da Lindsey Beer ("Transformers 5"), Bert Royal ("Easy Girl") e Hilary Winston ("Bad Teacher - Una cattiva maestra").

La Barbie, questa volta in versione 'buona samaritana', sarà visibile per la prima volta con fattezze umane, nonostante la sua vasta carriera nel campo dell'animazione, che va dal successo "Barbie e lo schiaccianoci" del 2001 a "Barbie e la ricerca dei cuccioli" nel 2016. I film della bambola sono stati sempre seguiti dalle bambine, tanto da aumentare la produzione, passando da una pellicola all'anno ad addirittura tre in un'unica annata.

[/tab]