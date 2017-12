"Bad Moms 2 - Mamme molto più cattive" è un film ben fatto dal punto di vista tecnico, pur restando tuttavia un prodotto d’intrattenimento puro. Il cast corale femminile è in sintonia e prevale nettamente sulle poche figure maschili, che risultano solo un orpello superfluo. Il montaggio veloce è accompagnato da una cura nei costumi e nelle scene assolutamente eccelsa. Eppure, il film di Jon Lucas e Scott Moore di veramente 'cattivo' ha ben poco e non racconta più di tanto sull’universo femminile, nonostante un gruppo di interpreti assolutamente strepitose, Susan Sarandon in primis.

Dal punto di vista narrativo moltiplicare per due le ansie e le paranoie delle donne alla prese con le feste funziona bene. I nuovi personaggi sono assolutamente indovinati e rappresentano perfettamente la loro psicologia a prima vista. Gli autori riescono anche a approfondire i conflitti irrisolti all’interno dei rapporti. Tuttavia, tutto questo resta sempre troppo in superficie. Alla fine dei giochi, quello che più arriva allo spettatore è un racconto leggero e venato di una qualche volgarità di troppo sulla scia dei vari “Hangover”.

La premiata ditta Jon Lucas/Scott Moore porta in scena il sequel di “Bad Mums” soffermandosi sull’eterno conflitto madre/figlia inserito nella cornice natalizia, e declinando il tema della maternità , nei suoi aspetti più controversi, attraverso una chiave di lettura ironica. Gli autori di " Una notte da leoni ”, che già hanno diretto Mila Kunis , Kristen Bell e Kathryn Hahn nei panni delle tre madri in crisi Amy, Kiki e Carla, puntano ancora una volta su un target 'rosa'. In "Bad Moms 2 - Mamme molto più cattive" le signore sono alle prese con il Natale, croce e delizia di ogni famiglia, e in più devono vedersela con le loro madri interpretate da Christine Baranski, Cheryl Hines e Susan Sarandon .

Titolo originale: A Bad Mom's Christmas

Regia: Jon Lucas, Scott Moore

Cast: Kristen Bell, Mila Kunis, Kathryn Hahn, Christine Baranski, Jay Hernandez, Susan Sarandon, Oona Laurence, Justin Hartley, Peter Gallagher, David Walton, Cheryl Hines

Genere: Commedia, colore

Durata: 104 minuti

Produzione: USA, 2017

Distribuzione: Eagle Pictures

Data di uscita: 6 dicembre 2017

Bad Moms 2 - Mamme molto più cattive: il Natale è un periodo dell'anno magico, fatto di delizie, di balocchi e felicità; tutto questo se non sei mamma. Quella che dovrebbe essere una gioiosa festa da trascorrere in famiglia, si trasforma in un vero e proprio incubo quando devi organizzare la più grande, meravigliosa e perfetta cena della Vigilia di tutti i tempi, per evitare le critiche di un gruppo di 'nonne' insopportabili che hanno deciso di spendere il loro tempo a cercare di ledere l'autostima delle proprie figlie.

Se dietro delle madri molto cattive, si nascondono delle madri pessime; Amy, Kiki e Carla, non potranno fare altro che trasformare l'impacchettamento dei regali, la preparazione della cena e la decorazione della casa, in una guerra all'ultima leccornia per cercare di salvare il proprio Natale dalle grinfie delle nuove ospiti indesiderate. A rendere tutto più divertente, non mancheranno rocambolesche situazioni, spogliarellisti Babbo Natale, feste su di giri e fiumi di alcool.

Bad Moms 2 - Mamme molto più cattive: un cast d'eccezione

Tornano, a grande richiesta di pubblico, le mamme più strampalate e anticonvenzionali che abbiano mai fatto il loro esordio sul grande schermo. "Bad Moms 2 – Mamme Molto Più Cattive" conquistano il Natale con un'avventura super divertente e super irriverente. Nel sequel del film campione d'incassi del 2016, ritroviamo le tre formidabili protagoniste Amy (Mila Kunis), Kiki (Kristen Bell) e Carla (Kathryn Hahn), che questa volta dovranno confrontarsi con un periodo delle feste davvero movimentato; dato che le loro rispettive e strambe madri saranno in città per passare il Natale in Famiglia. Nel ruolo delle 'nonne' si aggiungono al cast tre nomi d'eccezione, tra cui Susan Sarandon, Cheryl Hines e Christine Baranski. Per completare il quadro, sul set arrivano anche Peter Gallagher e Justin Hartley, assieme ai veterani Jay Hernandez e David Walton.