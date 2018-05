Regia: Per Fly

Cast: Theo James, Ben Kingsley, Jacqueline Bisset, Rossif Sutherland, Rachel Wilson, Brian Markinson, Shauna Macdonald, Daniela Lavender, Belçim Bilgin, Dwight Ireland, Elena Khan, Mishu Vellani.

Genere: Thriller

Durata: n/d

Produzione: USA, Danimarca, Canada, 2018

Distribuzione: M2 Pictures

Data di uscita: 25 luglio 2018

Il film "Backstabbing for Beginners" narra le vicende di Michael, un giovane ragazzo che crede di poter cambiare il mondo in meglio e fa di tutto per dare il suo contributo in questa fatidica missione. Egli infatti, grazie al duro lavoro, è riuscito ad ottenere il posto di coordinatore nel programma delle Nazioni Unite "Oil for Food", e senza perdere troppo tempo, impaziente di occupare il nuovo incarico, Michael si dirige in Iraq. Arrivato sul posto, martoriato dalla guerra, il giovane viene aiutato dal suo capo Pasha, ormai perfettamente ambientato nel territorio straniero, ma con il passare del tempo, durante il suo apprendimento, Michael viene a conoscenza dei fatti che gli fanno sospettare l'esistenza di cospirazione coperta dalle attività benefiche del suo programma.

Ma ora cosa farà Michael? Cercherà di scoprire la verità che si nasconde dietro ai suoi sospetti, pur sapendo di mettere a rischio la sua vita e quella della donna che ama?

Backstabbing for Beginners: la produzione

"Backstabbing for Beginners" è un film del regista e sceneggiatore danese Per Fly, conosciuto per aver realizzato le pellicole come "L'eredità" (2003) e "Gli innocenti" (2005).

Per il ruolo del protagonista del film "Backstabbing for Beginners" il regista ha scelto Theo James, l'attore famoso per il suo ruolo nella saga cinematografica "Divergent" dove ha interpretato Tobias Eaton; e Ben Kingsley, il noto attore britannico, vincitore e candidato tre volte al premio Oscar, nel 1992 e nel 2002 come Miglior Attore Non Protagonista rispettivamente per "Bugsy e Sexy Beast - L'ultimo colpo della bestia", e nel 2004 come Miglior Attore per "La casa di sabbia e nebbia".