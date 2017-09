Regia: Gigi Roccati

Cast: Lucia Mascino, Peppe Voltarelli, Renato Carpentieri, Amber Dutta, Nives Ivankovic, Lorenzo Acquaviva, Yasemin Sannino, Nav Ghotra

Genere: Drammatico, colore

Durata: 85 minuti

Produzione: Italia, 2017

Distribuzione: Lo Scrittoio

Data di uscita: 28 settembre 2017

Il regista Gigi Roccati - specializzato in documentari e laureato presso la London Metropolitan University - approda sul grande schermo, in Italia, con la sua pellicola di genere drammatico "Babylon Sisters".

Il film è un lavoro dalle tematiche profondamente attuali e significative ed ha come protagonista la famiglia di Kalma.

I Kumar sono indiani e si sono trasferiti da poco nella periferia di Trieste, nella speranza di un futuro migliore e di un lavoro in pianta stabile. Ashok è il capo famiglia (interpretato da Rahul Dutta e padre biologico di Amber) Shanti (Nav Ghotra) è una madre premurosa, mentre Kamla, deliziosa ragazzina di dodici anni, è la loro talentuosa figliola (Amber Dutta, star delle puntate del 2015 di "Italia’s Got Talent"). La famiglia abita in un palazzo assieme ad altri immigrati e ad un anziano e petulante professore pervaso dalla misantropia.

Babylon Sisters: una storia di talento e integrazione

La situazione diventa drammatica quando agli inquilini della baracca arriva una lettera di sfratto. Gli uomini della casa non hanno intenzione di finire per strada e non reagiscono in maniera tranquilla alle continue pressioni del padrone di casa; le donne, invece, scelgono di riunirsi e cercare di trovare una soluzione.

Grazie al talento della piccola Kalma, che si scopre avere una voce celestiale e a quello della sua mamma Shanti, capace di ballare e cantare proprio come una vera stella di Bollywood, con il prezioso aiuto di un'amica italiana, nasce il progetto di una scuola di danza in cui presto vedremo esibirsi le "Babylon Sisters", dalle quali persino il duro cuore del professore (Renato Carpentieri) resterà piacevolmente colpito.

Così con lacrime, risate e colpi di scena, Roccati racconta una meravigliosa favola d'integrazione e di riscatto personale, per mandare al grande pubblico un fondamentale messaggio di rispetto reciproco e diritto di uguaglianza.