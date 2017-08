Baby Driver: l’incontro stampa con Kevin Spacey

Si è tenuto oggi a Roma l’incontro della stampa con Kevin Spacey, che ha presentato il film “Baby Driver– Il genio della fuga”.

Baby Driver: Kevin Spacey è Doc, boss di una banda di rapinatori

Mr. Kevin Spacey non ha certo bisogno di presentazioni: attore di cinema e teatro, Spacey ha vinto due premi Oscar (“I soliti sospetti” nel 1995, “American Beauty” nel 1999) e un Tony Award; negli ultimi anni è conosciuto soprattutto per essere il machiavellico presidente Frank Underwood nella serie televisiva targata Netflix “House of Cards”. Al cinema lo vedremo presto in “Baby Driver – Il genio della fuga”, diretto dal regista britannico della celeberrima trilogia del cornetto, Edgar Wright, qui alle prese con un film ambientato oltreoceano, ad Atlanta negli USA.

In “Baby Driver” Spacey ci regala un’altra interpretazione magistrale nei panni di Doc, capo di una banda di rapinatori. Il protagonista, l’autista delle rapine, è invece un giovane enfant prodige, lo strabiliante pilota Baby, che ascolta costantemente musica nei suoi innumerevoli i-pod mentre semina i poliziotti nelle vie di Atlanta.

Kevin Spacey ha incontrato la stampa a Roma per parlare di “Baby Driver”, rispondendo anche a domande sulla sua carriera con l’irresistibile brio e ironia che lo contraddistinguono. Presentiamo di seguito il resoconto degli interventi.

Kevin Spacey: “Se sparisci per un po’ Hollywood ti dimentica”

Nel corso di un’intervista all’Hollywood Reporter di tre anni fa Lei aveva parlato delle scelte della Sua carriera. Aveva detto che avrebbe accettato solo ruoli di rilievo e non avrebbe più interpretato il fratello di nessuno, dicendo, cito: «Datemi Martin Scorsese o andate affanculo». Conferma? Edgar Wright vale come un Martin Scorsese?

Kevin Spacey: «Intanto bisogna inserire la frase nel contesto: nell’intervista parlavo di un momento specifico della mia carriera, in cui per passare al livello successivo dovevo smettere di accettare certi ruoli. Al momento, credo di essere interessato nel ricostruire una carriera cinematografica. Va detto, infatti, che quando mi ero trasferito a Londra per dirigere un teatro sono “uscito dalla vista” delle persone: purtroppo, a Hollywood, se sei fuori dalla vista delle persone sei anche fuori dalla loro mente. Comunque, in questo momento della mia carriera mi interessa moltissimo partecipare alla creazione di storie. E vi posso assicurare che se Martin Scorsese mi offrisse un qualsiasi ruolo non lo manderei a quel paese!

Per quanto riguarda Edgar Wright, posso dire che adoro questo regista e i suoi film: è sveglio, brillante e amo il suo modo di usare la musica. Inoltre, Wright mi ha chiesto di interpretare un ruolo “alla Michael Caine”: io SONO Michael Caine in quel film, come potevo rifiutare?!»

In Baby Driver interpreta ancora una volta un “bad guy”. In che modo Doc è diverso dai Suoi personaggi “bad guy” precedenti e quali sono gli ingredienti per un perfetto “bad guy”?

Kevin Spacey: «Che io sia un “bad guy” è una Sua opinione. Davvero, Lei è così giudicante! (ride) E ora mi costringe a bere (sorseggia un bicchiere di vino bianco). Mi ha fatto talmente tante domande a cui non posso rispondere e ora Le spiego perché: io non giudico i personaggi che interpreto. È Lei a chiamarli “bad guys”, ma io non riesco a vederli così: quando interpreto un ruolo non è mio compito giudicare. Lei può farlo, può giudicare nel Suo lavoro, ma io nel mio lavoro proprio non posso, perché il mio lavoro è recitare. Inoltre va detto che non è possibile “recitare la parte del cattivo”: si possono recitare, invece, le cose che le persone fanno, dicono, pensano. È vero comunque che negli ultimi vent’anni di televisione – probabilmente soprattutto a partire dalla messa in onda dei “The Sopranos” – il pubblico sembra molto attratto dagli anti-eroi, da personaggi complessi e machiavellici.»

Kevin Spacey su teatro e cinema, sui suoi modelli di recitazione e di vita e sui suoi personaggi



Per un bravo attore come Lei è più interessante e stimolante interpretare un basista di rapina in banca, un politico corrotto o un grande personaggio a teatro?

Kevin Spacey:«È molto difficile rispondere perché è come fare un confronto tra le arance e le mele, ma se fossi obbligato a paragonare arance e mele direi che, se queste fossero presenti in un teatro, allora io sarei la persona più felice del mondo. Teatro, teatro, teatro.»

Lei è un modello per molti attori (sentendo la domanda Kevin Spacey scherzando ride sguaiatamente). Vorrei sapere quali siano i Suoi modelli di recitazione e le persone che l’hanno ispirata in generale.

Kevin Spacey: «Io ho avuto la grande fortuna che mia madre fosse amante di teatro e cinema, e così i suoi modelli sono diventati i miei modelli: Henry Fonda, Katharine Hepburn, Spencer Tracy, Rosalind Russell, Cary Grant, Jimmy Stewart (lo imita brevemente), Bette Davis… la lista è davvero lunga.

Una persona di enorme ispirazione per me è stato Jack Lemmon. Sono stato enormemente fortunato, perché l’ho conosciuto quand’ero molto giovane e ho avuto l’onore di lavorare con lui ben quattro volte. Poi anche Joseph Papp, che gestiva il New York Shakespeare Festival e Alan Pakula, che è stato uno dei primi registi che si sono battuti per me. »

In Baby Driver e in molti altri film Lei è doppiato da Roberto Pedicini. Vorrei sapere se ha mai sentito la Sua voce in italiano e che cosa pensa del mondo del doppiaggio.

Kevin Spacey: «La prima domanda da fare è: lui chi altro doppia? (gli rispondono dalla platea: Jim Carrey). Sapete, ve lo chiedo perché una volta, ad un party al Festival di Berlino, mi si è avvicinato un uomo molto emozionato, che mi ha detto: “Io sono te”. E io: “Ah grazie, hai visto qualcosa di te nei miei personaggi” e lui: “No, no, io sono te! Sono te!”. Io non capivo, poi lui mi ha detto “Io sono la tua voce in ogni film che arriva in Germania, e faccio anche quelle di Robert De Niro e Sean Connery”. A quel punto io gli ho risposto “Quindi se faccio un film con loro come fai? Fai tutte e tre le voci?”. Morale della favola: non ho mai incontrato il doppiatore italiano, ma mi assicurerò di non girare mai un film con Jim Carrey (ride di gusto).»

Vorrei sapere se ci sono delle tipologie di ruolo che Lei non prende proprio in considerazione e che non Le interessa interpretare. Poi, dal momento che prima ha parlato di antieroi, vorrei chiederLe se, secondo Lei, sia finita l’epoca del buonismo e se gli anti-eroi ci attraggano ormai anche nella vita reale.

Kevin Spacey: «Le uniche parti che non voglio accettare sono quelle scritte male. Io non mi censuro mai per la tipologia di ruolo da interpretare. Qualche volta la gente però si fa un’idea sbagliata e crede che gli attori scelgano i ruoli del tipo “questo lo faccio io, questo Clooney, questo Brad Pitt”. Non funziona così: si possono solo interpretare le parti che ti vengono offerte e per le quali sei disponibile. Comunque niente mi spaventa, solo la stupidità. Per la seconda domanda sugli anti-eroi non so, non posso rispondere per le altre persone. Intuisco che il Suo è un modo molto intelligente per farmi una domanda politica.»

Kevin Spacey parla della musica in Baby Driver

So che in Baby Driver avete recitato a tempo di musica. Ci racconti di questa esperienza.

Kevin Spacey: «La musica era già parte integrante della sceneggiatura. Infatti, quando abbiamo letto la sceneggiatura per la prima volta abbiamo sentito direttamente tutte le canzoni della colonna sonora. È una lettura alquanto sexy, diciamo. Inoltre vi erano delle scene in cui Edgar voleva che fisicamente seguissimo il ritmo della canzone: avevamo delle cuffiette e seguivamo il tempo nella scena grazie a qualcuno che teneva il ritmo dicendo “Uno, due, tre”. A volte era una quasi una specie di danza.»

In Baby Driver la sua voce è parte di un brano remixato. Cosa ci dice a riguardo? Ci dica qualcosa anche sul suo ruolo di produttore.

Kevin Spacey: «Adoro questa cosa; voglio far parte di un mix-tape. Mi pare che ci sia proprio un mix-tape con la mia voce ed è bellissimo.

Per quanto riguarda la mia esperienza come produttore, mi piace pensare a questo mestiere come quello di un “facilitatore”, cioè di qualcuno che mette insieme le persone che assume e che dà loro fiducia, vedendo il loro progetto prendere forma. Per dodici anni ho fatto questo all’Old Vic come direttore artistico, ma sono molto contento anche dei film e delle serie TV che ho potuto produrre, come “Unabomber”».

Kevin Spacey: recitare non è lavorare!

Tornando al discorso dei ruoli, Lei ha interpretato vari ruoli molto importanti, dal marito di famiglia che si masturba in doccia fino ad arrivare al politico amorale. Qual è stato il ruolo più difficile da interpretare?

Kevin Spacey: «Mi piace come lo ha descritto (ride). Beh, la masturbazione è stata piuttosto difficile, al ritmo “uno, due, tre e…”.

Io trovo che sia molto sciocco dire quanto sia difficile essere un attore. In realtà non è difficile: è dannatamente divertente recitare, è un piacere, una gioia. Io vado tutti i giorni al “lavoro” e devo calarmi nel personaggio e fingere ed è bellissimo. Una volta ho fatto un monologo in cui il personaggio raccontava che a dieci anni il padre lo aveva mandato a lavorare, a zappare la terra per raccogliere le patate, dopodiché ha iniziato gli studi di legge. A quel punto poteva dire di non aver mai più lavorato in vita sua.»

Baby Driver uscirà nelle sale italiane a partire dal 7 settembre 2017, distribuito da Warner Bros. Italia. Prossimamente, vedremo ancora Kevin Spacey nel film “Billionaires Boys Club” e in “All the Money in the World” di Ridley Scott (in cui interpreta Paul Getty), entrambi in post-produzione. Attualmente Spacey sta girando in Italia un bio-pic sullo scrittore Gore Vidal, diretto da Michael Hoffman per la piattaforma Netflix.

Marta Maiorano

20/08/2017