Aviron Pictures distribuirà il nuovo film con Keanu Reeves e Winona Ryder

La casa di distribuzione Aviron Pictures ha acquistato i diritti del prossimo film con Keanu Reeves e Winona Ryder, “Destination Wedding”.

Aviron Pictures: Destination Wedding

David Dinerstein della Aviron Pictures, ha annunciato che la propria casa di distribuzione ha acquisito i diritti per portare nelle sale del nord America una nuova commedia romantica che vede tra i protagonisti Keanu Reeves e Winona Ryder: “Destination Wedding”.

L’accordo prevede la distribuzione del film anche sui tutti i territori di lingua inglese, compresa la Gran Bretagna, Australia, Nuova Zelanda e Sud Africa.

Il film “Destination Wedding” sarà diretto da Victor Levin, autore in passato delle sceneggiature di alcuni episodi della serie “Mad Men” e attualmente al lavoro sulla serie “Survivor’s Remorse”. Aveva esordito alla regia con il film “5 to 7”, che vedeva tra i protagonisti Frank Langella e Glenn Close.

“Destination Wedding” racconterà la storia di due invitati a un matrimonio che nonostante la differenza di carattere tra loro, cominceranno a sviluppare un reciproco interesse. Visto le loro passate relazioni sentimentali non andate un granché, l’unico modo per entrare in sintonia sarà fidarsi a vicenda.

Aviron Pictures: i due attori protagonisti

I protagonisti di questa nuova commedia romantica saranno Keanu Reeves (“Matrix” di Andy e Larry Wachowski, “John Wick di David Leitch e Chad Stahelski) e Winona Ryder (“Beetlejuice – Spiritello porcello” di Tim Burton, “Ragazze interrotte” di James Mangold).

I due attori avevano lavorato già insieme nel film di Francis Ford Coppola, “Dracula di Bram Stoker” e nel film di Richard Linklater, “A Scanner Darkly – Un oscuro scrutare”.

Più di recente Keanu Reeves ha ripreso il suo ruolo di super-killer nel secondo capitolo del film “John Wick” e ha ricevuto ottime critiche per il film distribuito da Netflix “Fino all’osso”. Winona Ryder dopo il successo della prima stagione di Stranger Things, che le ha fruttato una nomination ai Golden Globe, è pronta a riconfermarsi per il suo ruolo nella seconda stagione della serie già in onda su Netflix.

Tomas Barile

28/11/2017