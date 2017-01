Avengers – Infinity War: nuovi rumors per Doctor Strange

Avengers – Infinity War: sono giunti alcuni report che affermerebbero la presenza del Doctor Strange sul set ma non interpretato da Benedict Cumberbatch.

Avengers – Infinity War: una possibile controfigura per Cumberbatch

Il prossimo film prodotto dalla Marvel, come è già noto a molti, presenterà su “Avengers – Infinity War”, un’infinità di attori sul set, i quali spesso dovranno far fronte ai vari impegni cinematografici presi in precedenza con altre pellicole, risultando quindi difficile essere contemporaneamente su due progetti allo stesso momento.

Alcune settimane fa era stata pubblicata la notizia dove veniva confermata la presenza di Doctor Strange, interpretato da Benedict Cumberbatch, sul set di “Avengers – Infinity War”.

Attraverso ‘Page Six’, è stato diffuso in rete un nuovo report, nel quale si ritiene che Il Dottor Strange non avrà un ruolo centrale all’interno film, e che di conseguenza Benedict Cumberbatch non sarà presente sul set, ma verrà sostituito da una controfigura, Aaron Lazar. Attualmente il body double si trova in Georgia al posto di Cumberbatch che a sua volta si trova in Gran Bretagna per girare il film “The Current War” nel quale assumerà i panni di Thomas Edison.

Avengers – Infinity War: Cumberbatch, ma dove vai?

L’attore britannico verrà coinvolto solo nel momento in cui si dovranno girare i primi piani di Doctor Strange, limitando quindi il più possibile la sua stessa presenza sul set di “Avengers – Infinity War”. Per capire se quanto dichiarato sia vero o meno ci vorrà ancora del tempo, ma non è da escludere che quanto annunciato possa realizzarsi veramente, perchè nella maggior parte delle scene il volto di Doctor Strange non sarà visibile, e da qui è deducibile come Aaron Lazar, la sua controfigura, entrerà in scena al suo posto.

I fan di Cumberbatch ovviamente non sono per niente contenti di questa situazione, poichè erano rimasti in precedenza entusiasmati all’idea che l’attore poteva approdare sul set degli “Avengers”. Naturalmente per capire fino in fondo se queste informazioni saranno veritiere , bisogna attendere che Il film venga rilasciato nelle sale il 4 Maggio 2018, e solo da quel momento in poi tutti i dubbi verranno sciolti.

Corrado Zocco

17/01/2017