Avengers – Infinity War: nuovi orizzonti in casa Marvel

Avengers – Infinity War: nuove soprese in arrivo che “estenderanno” l’universo Marvel da tutti conosciuto.

Avengers – Infinity War: una battaglia tra i diversi pianeti

Sembra che la produzione del nuovo film diretto dai fratelli Russo “Avengers – Infinity War” sia già stata avviata. L’annuncio ufficiale dai Marvel Studios dovrebbe essere ormai imminente. Oltre al presunto avvio delle riprese, c’è un’altra novità. A quanto pare nello script della pellicola verranno aggiunti nuovi dettagli interessanti.

E’ Stato Charles Wood, lo scenografo del film, che in un’intervista ha dichiarato che: “Ogni volta che giri una pagina del copione, resti sbalordito, sconvolto o atterrito da quello che ti si para davanti agli occhi” ha commentato Wood riferendosi agli ambienti che lui insieme al suo team dovranno trasporre sul grande schermo. “Quello che intendo dire è che ci sono tanti, tantissimi nuovi mondi che vedrete in questo film“.

Quello che è stato dichiarato dallo scenografo ovviamente ha lo scopo di dare conferma della presenza di eventi che non riguarderanno solo la Terra, ma anche altri pianeti verranno coinvolti nella trama della pellicola.

Avengers – Infinity War: in arrivo sul set il personaggio di Nebula

Nel film dei fratelli Russo, già in sé ricchissimo di tanti personaggi provenienti dal vasto universo Marvel, entrerà anche Nebula, ed è proprio Karen Gillan a darne conferma tramite un’intervista rilasciata alla BBC.

Il film verrà girato senza soluzione di continuità per nove mesi circa e verrà diviso in due parti: la prima uscirà il 4 Maggio 2018, mentre la seconda (ancora senza titolo) verrà rilasciata il 3 Maggio 2019. Questo film raggiungerà l’obiettivo sperato, o l’eccessiva presenza di troppi supereroi renderà la trama dispersiva? Non rimane che attendere e sperare ad un buon risultato anche stavolta.

Corrado Zocco

19/01/2017