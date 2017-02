Sembra non finire di ampliarsi il cast dell’attesissimo “Avengers – Infinity War”, il terzo capitolo della trilogia sui Vendicatori Marvel. In effetti, dopo la conferma della presenza di Tom Holland nelle vesti del supereroe più ‘aracnide’ dell’universo fumettistico, sembra ci sia anche spazio per Benicio Del Toro, il quale interpreterà nuovamente il Collezionista, dopo avergli già dato volto e forma in un altra pellicola marveliana, “Guardiani della Galassia”.

La Guerra dell’Infinito richiede, in effetti, la presenza di tutti, eroi o meno che siano. E poi si sa che in casa Marvel piace sempre mischiare le carte di vari mazzi, per i fumetti come per il cinema.

A concludere, un parere del presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, in contrasto un po’ con le attese dei fan: la coralità del ‘superhero movie’ sembra che possa far emergere in qualità di pilastro portante l’acerrimo e pericolosissimo antagonista del terzo episodio, Thanos.

Avengers – Infinity War: Del Toro di nuovo in un film Marvel

Già ne abbiamo fatto esperienza in “Guardiani della Galassia” e lo ritroveremo di nuovo nel terzo film dedicato ai Vendicatori: Taneleer Tivan, ovvero il Collezionista, un potente extraterrestre che colleziona artefatti e creature rare provenienti dai più disparati angoli dell’universo; insomma uno squalo del mercato nero galattico.

A vestirne i panni sarà di nuovo Benicio Del Toro. Del suo impatto sullo svolgimento della trama ancora non è stato certificato nulla. Certamente, in un tessuto narrativo che slitta e sovrappone continuamente contesto terrestre e cosmico, la figura del Collezionista non poteva mancare.

Di fatti, Josh Brolin (nel film il temibile Thanos) ha dichiarato in un live Instagram che si stava apprestando a girare una scena con Chris Pratt (Star-Lord), Zoe Saldana (Gamora) e lo stesso Del Toro.

Le sorprese non finiscono: indiscrezioni vogliono al lavoro sul set di questo promettente spettacolare lungometraggio anche Sean Gunn (lo stravagante Kirk Gleason in “Una mamma per amica“), già attivo ne i due film dei “Guardiani della Galassia” (Kraglin / Rocket Raccoon), e Pom Klementieff (Haeng-Bok nel remake di “Oldboy”), scritturata per un ruolo chiave in “Guardiani della Galassia – Vol. 2“.

Avengers – Infinity War: parla il leader Kevin Feige, a proposito di Thanos, il principale ‘cattivo’

“Avengers – Infinity War” potrebbe essere il più corale e ‘schermagliante’ delle pellicole Marvel prodotte fino ad ora, ma, a detta del presidente degli studios Kevin Feige, proprio da questo ‘minestrone’, comunque ben amalgamato, dove ogni sapore eroico ha il suo dignitoso spazio d’azione e profumo, il personaggio che potrebbe essere messo in evidenza in un certo ruolo centrale sarebbe proprio il super-cosmico villain, ovvero Thanos, interpretato da Josh Brolin.

Questo antagonista ha sempre fatto parte del Marvel Cinematic Universe, sebbene le sue apparizioni sono state molto esigue. Nella prossima pellicola dovrebbe essere, a sorpresa, il personaggio principale.

“Ci sono così tanti personaggi in “Avengers – Infinity War” – ha affermato Feige – “che si potrebbe perfino dire che è Thanos il personaggio principale. Un bel cambio di rotta se si pensa a quanto fatto in precedenza, ma decisamente appropriato per una pellicola che si intitola Infinity War.”

Non a torto, dato che Thanos stesso avrà in pugno il destino dell’intero cosmo grazie al possesso del misterioso e potentissimo Guanto dell’Infinito.

Alfonso Canale

08/02/2017