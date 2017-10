Avengers 4: una storia tutta nuova secondo James Gunn

I supereroi stanno stornando e sta volta avranno una storia completamente nuova da raccontare. Così ha parlato James Gunn riguardo “Avvengers 4”; a quanto pare vedremo cose che non credevamo possibili.

Avengers 4: James Gunn rivela i dettagli delle nuove trame

Mentre ancora si attende con grande impazienza l’approdo al cinema del terzo capitolo della saga degli “Avengers”, il regista, attore, produttore e sceneggiatore di grande successo James Gunn, si lascia sfuggire qualche succulento particolare per quanto concerne il quarto appuntamento con L’Universo Marvel e i suoi supereroi. Mentre ci avviciniamo alla fine dell’arco narrativo di lunga durata che l’MCU ha raccontato fino ad ora, aumenta la curiosità dei fan verso quelle che saranno le novità dei prossimi film; ciò che sappiamo per certo è che nelle prossime due pellicole, alcuni dei nostri personaggi preferiti verranno a mancare, sostituiti da protagonisti che potrebbero entrare a pieno titolo come nuovi volti della saga.

E’ toccato a James Gunn sta volta rilasciare alcune dichiarazioni riguardo ciò che i fan dovranno aspettarsi. La star ha usato il suo account Twitter per comunicare al mondo intero il futuro dei prossimi appuntamenti con l’Universo Marvel. Il regista ha risposto ad un fan curioso dicendo che il quarto capitolo del franchise avrà un nuovo inizio e che, probabilmente, sarà legato all’arrivo del prossimo film de “I Guardiani della Galassia”, da lui diretto.

No. Read Kevin Feige's quotes & not the static around them. It's the end of one long story & the beginning of another. — James Gunn (@JamesGunn) 16 ottobre 2017

Avengers 4: un’avventura intergalattica in arrivo

Non è la prima volta che Gunn introduce il proprio franchise come parte fondamentale del MCU; infatti già nel mese di agosto aveva rivelato che il terzo episodio dei suoi film intergalattici avrebbe aperto le trame per i prossimi dieci o vent’anni di film targati Marvel. Tra quello che ha affermato in passato Gunn e le sue testimonianze recenti, sembrerebbe che i film sui fumetti esploreranno ciò che c’è là fuori nell’infinito universo, mettendo le loro avventure terrestri in secondo piano e questo potrebbe avere senso per quanto riguarda la terza pellicola.

Con un “Avengers 4” che si aprirebbe in una dimensione cosmica preponderante, la Marvel potrebbe optare per legare pezzi della sua trama a quelli della Annihilation – una saga a fumetti crossover – della quale potremmo vedere presto una versione cinematografica.

Naturalmente tutto questo non può che restare nel mondo delle ipotesi, fino a che non vedremo sul grande schermo quello che davvero la Marvel Cinematic sta tenendo in caldo per noi. Come per ogni cosa, solo il tempo può svelarci la verità dei fatti e quindi, non ci resta che aspettare.

