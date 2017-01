Per lo scalpitante mondo dei fan della pellicola fantascientifica di James Cameron forse (e finalmente) una buona notizia: ad agosto dovrebbero iniziare le riprese della motion capture dei nuovi sequel di “Avatar“. Intervistato dal “The Daily Beast”, il regista ha affermato di aver terminato la stesura dello script del quinto capitolo e di aver avviato le pratiche inerenti la pre-produzione.

Avatar: ‘steso’ il quinto capitolo, prevista in estate l’inizio delle riprese

Eravamo rimasti tempo a ben quattro sequel script all’attivo. La produttività di James Cameron ne ha regalato un altro, portando “Avatar” nella potenzialità di poter realizzarsi in una saga interessante e, chissà, concorrenziale ad altre ‘narrazioni’ cinematografiche fantascientifiche. Il regista di “Titanic” vuole certo lasciare (di nuovo) il segno e per farlo si è concesso una certa dose di abnegazione artistica.

“La mia attenzione non è su Avatar 2. La mia attenzione è suddivisa allo stesso modo su Avatar 2, 3, 4 e 5” – ha confessato Cameron – “Li sto approcciando esattamente in questo modo. Sono stati tutti sviluppati allo stesso modo. Ho appena finito lo script di Avatar 5. Adesso sto iniziando il processo attivo della pre-produzione.”

“Lavorerò con gli attori nell’acquisizione [della motion capture] nel mese di agosto,” – ha continuato il regista – “quindi sono occupato nella produzione ogni giorno da ora in poi. La nostra attività è attiva e funzionante, tutto è stato progettato, e adesso ci muoveremo con le pistole cariche. Mi sento come se mi avessero fatto uscire di prigione, perché sono stato in una grotta a scrivere per gli ultimi due anni.”

Della trama di questi nuovi capitoli è stato dichiarato che andrà ad incentrarsi sui due protagonisti, Jake e Neytiri, e sulla loro progenie, sempre nel contesto dell’incontro/scontro con gli esseri umani che minacciano il pianeta di Pandora.

L’uscita dei quattro episodi è già stata anzitempo stabilita: si prospettano i giorni di Natale del 2018, 2020, 2022 e 2023.

Nel cast delle pellicole di “Avatar” ritroveremo gli attori che hanno partecipato al progetto-madre: Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang e l’horror-fantascientifica Sigourney Weaver. I sequel sono stati scritti da James Cameron stesso, in collaborazione con Rick Jaffa, Amanda Silver, Josh Friedman e Shane Salerno.

Alfonso Canale

30/01/2017