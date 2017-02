Titolo originale: The Autopsy of Jane Doe

Regia: André Øvredal.

Cast: Emile Hirsch, Brian Cox, Ophelia Lovibond, Michael McElhatton, Parker Sawyers

Genere: Horror, Colore

Durata: 86 minuti

Produzione: Gran Bretagna, 2016

Distribuzione: M2 Pictures

Data di uscita: 9 Marzo 2017

Il cadavere di una donna è stato rinvenuto nel seminterrato di una abitazione, nella quale si è verificato un violento omicidio. Non notando segni di violazione, un agente conviene che la vittima al momento del decesso stesse cercando di fuggire dalla casa.

In una piccola cittadina il coroner Tommy Tilden e il figlio Austin, suo assistente provvisoriamente come tecnico medico, hanno appena terminato l'autopsia di un cadavere bruciato. Austin sogna di andare a vivere in un'altra città con la sua ragazza Emma e smettere di fare quel lavoro che non apprezza a pieno, ma che svolge solo per aiuto al padre. Arriva Emma per andare al cinema con Austin e subito dopo lo sceriffo, che chiede ai due uomini di scoprire le cause della morte entro il mattino successivo. Il ragazzo rinuncia all'uscita con la fidanzata per sbrigare la faccenda insieme a suo padre e le chiede di ripassare più tardi.

Non sapendo nulla sulla donna, le viene affibbiato momentaneamente il nome Jane Doe. Austin e Tommy iniziano l'autopsia e osservano che il corpo non ha traumi o segni, ma si accorgono che ha gli occhi nuvolosi, sebbene il cadavere sembri fresco. In seguito scoprono varie mutilazioni e ossa rotte Scoprono che i suoi polsi e caviglie ossa sono in frantumi senza segni esterni di lesioni. Estraggono dalle sue unghie e capelli, quando aprono il corpo questo sanguina copiosamente, cosa che ci aspetta da una morte recente. Da qui in poi si verificheranno scoperte bizzarre ed eventi terrificanti.

Autopsy: la scelta del cast nel film di Øvredal

Si tratta del primo film in lingua inglese girato dal regista norvegese André Øvredal. Inizialmente era stato scelto per il ruolo di Tommy l'attore Martin Sheen, ma alla fine è stato aggiudicato da Brian Cox. Come secondo protagonista Emile Hirsch, il Chris Supertramp di "Into The Wild". La scelta più azzeccata è stata quella compiuta per il cadavere di Jane Doe, interpreta da Olwen Kelly, un ruolo difficile proprio per l'immobilità del corpo, ma l'attrice è stata aiutata dalla sua conoscenza dello yoga, che le ha permesso di controllare il corpo e soprattutto la respirazione.