Austerlitz - Recensione: un documentario che indaga sul turismo di massa nei campi di sterminio nazisti

Sergei Loznitsa capita per caso nel campo di concentramento di Sachsenhausen, a Orianenburg, a circa trentacinque chilometri a nord di Berlino e, provando quasi un senso di inadeguatezza, si pone il problema etico dello stare li, quasi a violare un luogo sacro.

Riflettendo sull'importanza della 'memoria' di un così doloroso passato il regista vorrebbe comunque capire cosa spinga una folla così numerosa a visitare questi luoghi del terrore, che poi vengono spesso attraversati con grande superficialità.

Per fare questo piazza una telecamera ad altezza d'uomo che osservi in modo attento il flusso dei turisti lungo tutto il percorso dentro il campo. Il girato, in un asettico bianco e nero, è costituito dall'unione di lunghi piani sequenza che riprendono i visitatori nei diversi punti del campo di prigionia.

Austerlitz: il racconto di una giornata di turismo a Sachsenhausen

Loznitsa mostra, senza dare giudizi morali, una normale giornata di un week end d'Agosto, in cui il luogo è preso d'assalto da una folla di turisti svestiti per il grande caldo che, audio guide alla mano, si aggirano scattando selfie, mangiando panini e schiamazzando.

Lo spettatore non può che rimanere perplesso da ciò che vede, ma inevitabilmente ci si chiede quale sarebbe stato il nostro comportamento al posto delle persone riprese dall'impassibile telecamera. Se è giusto ricordare un così doloroso passato non sarebbe altrettanto giusto rispettare questi spazi per quello che rappresentano? Veramente possiamo mangiare il pranzo al sacco dove un tempo c'erano le fosse comuni?

"Austerlitz", che prende il suo nome dall'omonimo libro dello scrittore tedesco W.G. Sebald, pubblicato nel 2001 e dedicato alla ricerca delle proprie origini e della propria memoria da parte del protagonista Jacques Austerlitz, è un documentario che affatica ma mostra in modo esaustivo un aspetto non indagato di tutto ciò che ruota attorno a questi 'musei dell'orrore'.

Austerlitz: si può visitare un campo di concentramento con la stessa spensieratezza con cui facciamo shopping?

Sembra assurdo che per tenere vivo il ricordo e fare tesoro degli errori compiuti dall'umanità, nella speranza che certe atrocità non si ripetano, occorra anche mercificare la morte e il dolore. Sicuramente l'evidente mancanza di rispetto per luoghi come questo, teatro di orrori inimmaginabili, dipende dall'incapacità del genere umano di entrare in empatia col prossimo, figuriamoci con luoghi o cose, seppur teatro di nefandezze.

La perenne esigenza di fermare l'attimo con il telefonino è sintomatico di un'umanità che ritiene di esistere solo se appare, per cui perché mai si dovrebbe visitare un campo di concentramento senza comunicarlo sui social, magari con un bel selfie dentro ciò che resta di una camera a gas?

Non per tutti però queste visite sono uno dei tanti momenti organizzati dai tour operator, esistono visitatori diversi, che si confondono nella massa, che per vedere un campo di concentramento fanno un viaggio apposito, per riflettere su ciò che è stato, su quello che siamo, su dove vogliamo arrivare, visto che l'attualità ci ripropone purtroppo persecuzioni e genocidi ai quali forse ci stiamo assuefacendo, ripiegati come siamo sulle nostre impellenze quotidiane.

“Austerlitz”, nella Selezione Ufficiale a Toronto e Fuori Concorso a Venezia, stimola un'attenta riflessione sull'importanza di non dimenticare e sul rispetto dovuto ai ricordi stessi.

Maria Grazia Bosu