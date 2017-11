Auguri per la tua morte- Recensione: un film che mischia diversi generi



Theresa detta Tree (Jassica Rothe) è una ragazzina esuberante che studia al college. Il giorno del suo compleanno si sveglia nella stanza di Carter (Israel Broussard dopo una solenne sbronza. La sua giornata, che si chiude con la sua morte, continuerà a ripetersi all’infinito finchè non avrà trovato il suo assassino.

Il regista Christopher Landon per il suo horror atipico, "Auguri per la tua morte" si ispira al film con Bill Murray “Ricomincio da capo”.

La visione di questo lungometraggio, prodotto dalla Blumhouse, un vero brand per il genere horror, lascia alquanto confusi; la pellicola infatti sembra non avere una vera anima. La storia è ben costruita e il regista ha scelto bene la sua protagonista su cui si regge tutto il plot, basato su un misterioso assassino che copre il viso con una maschera che ricorda tanto quella della bambola assassina Chucky. La ricostruzione del deja vu di Tree prigioniera di un vero e proprio incubo riesce a intrigare all’inizio; quello che succede dopo, però, è il riavvitarsi continuo della vicenda su se stessa, senza arrivare da nessuna parte. L’escatomage usato viene da un vecchio blockbuster comico del 1993, su cui si innesta il thriller psicologico e il teen movie, che diventa alla fine il vero tema portante dell’opera.

Auguri per la tua morte: generi che non funziona

Pur apprezzando il tentativo del giovane regista di uscire dai clichè del cinema di genere, si arriva alla conclusione della visione di "Auguri per la tua morte" spiazzati da troppi spunti accennati e mai approfonditi. In realtà, sin dall’inizio è fin troppo facile capire chi è l’assassino, ma non è questo il punto critico dell’opera, bensì la costruzione di una sorta di videogame per adolescenti, tanto innocente da non far saltare sulla sedia lo spettatore.

Buona la performance della protagonista Jessica Rothe che comunica il suo disagio crescente con il corpo e riesce in fondo a creare empatia per il suo dramma. Notevoli i titoli di coda, un piccolo dettaglio che stupisce dopo un film non particolarmente riuscito.

Giulia Sessich