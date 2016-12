Assassin’s Creed - Recensione: “Nulla è reale, tutto è lecito”

“Quando gli altri seguono ciecamente la verità, ricorda: nulla è reale.

Quando gli altri si piegano alla morale e alle leggi, ricorda: tutto è lecito.

Agiamo nell’ombra per servire la luce… siamo assassini”.

Molte le emozioni in “Assassin’s Creed”, pellicola basata sul videogioco della Ubisoft, che continua a narrare il conflitto tra Assassini e Templari, puntando lo sguardo, questa volta, su Khal, l’ultimo erede di Aguilar de Nerha, un membro del ramo spagnolo della Confraternita degli Assassini vissuto durante il periodo dell’Inquisizione Spagnola.

Il film si presenta perfettamente in linea con le aspettative dei fan, non deludendoli; viceversa, data forse l’eccessiva numerosità di elementi da descrivere, risulta un po’ troppo difficile per i non seguaci della serie.

Le musiche a cura di Jed Kurzel, le scenografie di Andy Nicholson e le scene di parkour completano il quadro donando al lungometraggio un carattere epico, capace di tenere l’attenzione sempre al massimo e di traghettare gli spettatori in una storia mai vista prima.

Assassin’s Creed: una riflessione sulla società e sul libero arbitrio

La Mela dell’Eden è l’oggetto bramato sia dagli Assassini che dai Templari, un artefatto contenente, secondo alcune credenze, il seme della prima disobbedienza dell’uomo e del libero arbitrio, un manufatto capace di cambiare irreversibilmente il mondo.

Mentre gli Assassini vogliono nasconderla da mani sbagliate, preservando così la libertà di scelta, i Templari vogliono usarla per governare, uccidendo definitivamente la stirpe degli Assassini.

Inoltre essi, per far credere che stiano agendo per il bene, fingono che la Mela sia la mappa genetica della violenza e che, quindi, con essa, si possa curare l’aggressività delle persone.

Da qui parte una riflessione su cosa sia il libero arbitrio, se sia giusto che l’uomo l’abbia o se sia meglio che qualcuno decida per lui.

La risposta? … sta a ognuno di noi trovarla

Assassin’s Creed - Ubisoft chiude l’esperienza sul mondo degli Assassini

L’esperienza di Assassin’s Creed nasce 16 anni fa con l’obiettivo, da parte degli sviluppatori, di creare un vero e proprio mondo, partendo nel 2007 con un videogioco, passando attraverso i libri e i gadget e arrivando, infine, al film.

Ciò che ha permesso di entrare nel cuore delle persone è stato il portarle all’interno di situazioni storiche, creando un mix tra storia, azione e parkour.

Tutto ciò è perfettamente riportato all’interno di “Assassin’s Creed”, capace di narrare il periodo dell’Inquisizione spagnola, narrandone l’orrore ma, allo stesso tempo, lasciando lo spettatore con il fiato sospeso fino alla fine.

Valentina Morgante