Assassinio sull'Orient Express - Recensione: Kenneth Branagh, l'unico uomo che, con impeccabile maestria, sa unire cinema e teatro.

“Assassinio sull’Orient Express” è un film impeccabile. E come potrebbe essere altrimenti, considerando che alla regia - e nei panni del protagonista stesso - c’è Kenneth Branagh?

Uno dei ‘mostri sacri’ del panorama teatrale britannico potrebbe permettersi di portar in scena una delle storie più tediose di tutti i tempi, riuscendo, comunque, a farla risplendere di eleganza. Figurarsi se la materia in questione è stimolante e avvincente come quella narrata da Agatha Christie nel suo giallo più celebre.

Sarà il rapporto oramai indissolubile che lo lega alle opere shakespeariane, ma in ogni film di Branagh si percepisce quel tocco teatrale e pulito che rende ogni suo film estremamente gradevole.

“Assassinio sull’Orient Express” è ricco di ricercati movimenti di macchina; il piano sequenza iniziale, che funge da presentazione di tutti i personaggi, è semplicemente perfetto. Il cast è, naturalmente, di prim’ordine, a partire dallo stesso Branagh; unica pecca, nella versione italiana, è la scelta del doppiatore dello stesso , il cui accento belga non risulta particolarmente convincente (diciamo persino stereotipato).

A differenza della versione del ’74, sotto la regia di Sidney Lumet, il film diretto ed interpretato da Branagh ha un’atmosfera decisamente più cupa; gli elementi comici sono quasi del tutto assenti - salvo qualche sprazzo di fine ilarità prettamente british- . Il focus è centrato sul dubbio circa l’essenza della giustizia: cos’è quest’ultima? Esistono dei criteri oggettivi con cui valutarla?

Hercule Poirot è un uomo di scienza, reputa l’omicidio un’espressione di bestialità che poco dovrebbe aver a che fare con l’uomo; eppure, nonostante questa sua intransigenza morale, si trova a dover fare i conti con la propria empatia, mettendo di fatto in dubbio tutto ciò in cui, fino a quel momento, ha creduto.

Assassinio sull’Orient Express: un remake pregevole, ma pur sempre un remake

L’inflessibilità che si tramuta in generica indulgenza è una tematica, ammettiamolo, piuttosto reiterata; se non fosse per la maestria di Kenneth Branagh, il film non sarebbe assolutamente degno di nota.

È l’infelice destino dei remake, che non riescono mai, per la loro stessa natura, a superare l’originale. Ne è conscio lo stesso Branagh, che durante un’intervista di Vanity Fair, ad una domanda circa la moda dei remake, risponde semplicemente: «È vero, sembra esserci un po’ di stanchezza. Ma gli spettatori sono conservatori: dai loro qualcosa di nuovo e lo rifiutano. Dai loro qualcosa che richiede più di due secondi di spiegazione, e l’attenzione è già svanita. Forse è per questo che gli Studios vanno dietro a titoli già conosciuti».

Per fortuna c’è il teatro, elemento con cui l’encomiabile attore e regista britannico è un tutt’uno.

Per fortuna.

Nicole Ulisse