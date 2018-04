Regia: Kenneth Branagh

Cast: Judi Dench, Josh Gad, Chau Hong, Miranda Raison, Nonso Anozie, Adrian Scarborough, Joshua McGuire, Lara McDonnell, Jake Davies

Genere: Animazione, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2018

Distribuzione: Walt Disney

Data di uscita: n/d

Artemis Fowl è un ragazzo di soli 12 anni, che si diverte a comportarsi come un criminale per racimolare soldi. Costretto a salvare la sua famiglia, decide di rapire una fata e sfruttare la sua magica energia ma non capisce fino in fondo cosa comporta questo gesto...

Artemis Fowl: il genio di Kenneth Branagh di nuovo sul grande schermo

L'attore Kenneth Branagh torna alla regia dopo il successo di "Assassinio sull'Orient Express", che in tutto il mondo ha incassato un totale di 330 188 723 dollari. "Artemis Fowl" è l'adattamento cinematografico della serie di libri fantasy per ragazzi dello scrittore irlandese Eoin Colfer.

Il cast di "Artemis Fowl" comprende l'attrice premio Oscar Judi Dench ("Diario di uno scandalo", "Philomena", "Miss Peregrine - La casa dei ragazzi speciali", "Assassinio sull'Orient Express"), Josh Gad ("Amore & altri rimedi", "La bella e la bestia", "Assassinio sull'Orient Express")e Chau Hong ("Vizio di forma", "Downsizing - Vivere alla grande").

La casa di produzione Walt Disney aveva già annunciato nel 2013 di voler lavorare ad un progetto di questo tipo, ma soltanto nel settembre 2017 ha annunciato la data di uscita statunitense di "Artemis Fowl", che arriverà nelle sale d'oltreoceano il 9 agosto 2019.