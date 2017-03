Nell’episodio 15 (Fighting Fire With Fire) della stagione 5 di “Arrow” viene finalmente rivelata l’identità del supervillain Prometheus.

Arrow: fine delle indagini su Prometheus

Per mesi e mesi si sono fatte congetture per cercare di capire chi realmente si celasse dietro la maschera del cattivo dei cattivi, alimentate da quanto rilasciato in un’intervista dalla produttrice Wendy Mericle ad inizio anno; quando ancora non si sapeva il nome del villain, ma solo che questo sarebbe stato la nemesi del protagonista:

“Non possiamo rivelare il suo nome, ma posso rivelare quale sia il suo intento: la vendetta. Il cattivo della quinta stagione sarà qualcuno che Oliver ha inconsapevolmente creato nella prima stagione quanto era un killer incappucciato. Sarà ‘un danno collaterale’ che ha perso qualcuno a causa di Hood e che ha trascorso gli ultimi anni ad allenarsi ed a tramare vendetta. Sarà un riflesso oscuro di Green Arrow.”

Da qui sono iniziate le indagini dei fan, che avevano puntato la luce inquisitoria per lo più su Tommy Merlyn, grande amico di Oliver deceduto nella prima stagione. Non si sono risparmiate, però, altre ipotesi, come il detective Billy Malone, nuovo fidanzato di Felicity, o due personaggi che non avrebbero creato alcun stupore, ovvero Slade Wilson, nei panni di Deathstroke, e Malcolm Merlyn.

Arrow: mette fine alle speculazioni, scoprendo il volto del cattivo

Nessuna di queste teorie si è dimostrata esatta. Di fatto, quando, dopo uno scontro col Vigilante, Prometheus si toglie la maschera vediamo che il suo volto è lo stesso di Adrian Chase (Josh Segarra), il procuratore distrettuale di Star City. Lo shock per i fan è stato grande, in particolare quelli dei fumetti, nel quale il cattivo assume altri volti.

L’attore Josh Segarra ha dichiarato di essere stato il più sorpreso di tutti, soprattutto perché per calarsi nella parte di Vigilante ha studiato molto i fumetti e il suo personaggio, mentre ora si ritrova dall’altra parte, quella oscura. Riguardo Prometheus, ha aggiunto che ogni suo atto compiuto è calcolato, come se stesse muovendo i pezzi di un puzzle, del quale Susan è il frammento più importante.

L’episodio, però, non si è chiuso sul volto svelato, ma con un Chase molto minaccioso, che forse ha rapito Susan Williams. La Miracle ha sostenuto che il suo doppio gioco ha lo scopo di trascinare Oliver verso il fondo e vendicarsi. L’intento, però, non è ucciderlo, no, vuole vederlo soffrire, quindi nessuna scelta è migliore della tortura per vederlo crollare psicologicamente.

Erika Micheli

02/03/2017