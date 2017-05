Arrow 5: cameo a sorpresa per il finale di stagione – Spoiler

Basata sul personaggio di Freccia Verde, interpretato da Stephen Amell, “Arrow”, mercoledì 24 Maggio concluderà, sul canale americano The CW, anche la sua quinta stagione, con l’episodio numero 23 ricco di emozionanti avventure come lo scontro tra il gruppo di Oliver e quello di Chase. Molti gli spoiler che riguardano questo attesissimo finale di stagione, come il ritorno di alcuni personaggi, ma, proprio l’attore protagonista con un Tweet svela un segreto che si rivelerà essere una bellissima sorpresa

Il ritorno del Deathstroke di Manu Bennett, Nyssa al Ghul (Katrina Law) e altri aveva già sorpreso ed entusiasmato gli spettatori della serie tv statunitense “Arrow”, che trasmette il 24 Maggio l’episodio 5×23, nonchè l’ultimo di questo lungo capitolo.

A destare curiosità è questa volta un Tweet che viene direttamente dallo smarthphone di Stephen Amell che ci informa di un’apparizione , ma della quale non si sa ancora nulla. Sarà questo a fare di questo finale di stagione una sorpresa per tutti gli spettatori?

“Il mio cameo preferito nel finale di Arrow non è stato anticipato in alcun modo. Adoro questa persona per esser ritornata”: questo è quanto Amell scrive sul suo profilo social. Ma quale sarà l’identità della persona che vedremo nell’episodio 5×23?

Ecco il Tweet dell’attore Stephen Amell:

My favorite cameo in the #Arrow Season Finale is not featured in any of the previews. Love this person so much for coming back.

— Stephen Amell (@StephenAmell) May 20, 2017