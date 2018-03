È ufficiale. Lo sceneggiatore David Chase sta lavorando ad un film che racconterà le vicende precedenti a quelle della serie tv “I Soprano”.

In arrivo un prequel della serie tv “I Soprano”

“I Soprano” è stata una delle serie tv di maggior successo prodotte dalla HBO. Definita dal New York Times “La più grande opera della cultura pop americana dell’ultimo quarto di secolo“, è stata ideata, scritta e prodotta dallo sceneggiatore David Chase che la fece diventare un vero e proprio cult negli Stati Uniti. Lo show si è aggiudicato tantissimi premi, tra cui ben 21 Emmy Awards. Non solo: “I Soprano” è stata anche una delle serie più costose di sempre, arrivando a costi di produzione di circa 2 milioni a episodio. Merito di tutto questo successo si deve indubbiamente anche all’interpretazione del protagonista, interpretato da James Gandolfini, scomparso nel 2013.

Con tutte queste premesse, David Chase non poteva certo pensare di chiudere per sempre un progetto dall’eccellente successo. Lo sceneggiatore ha infatti confermato la produzione di un prequel della serie tv. Il film sarà prodotto e scritto da lui, ma per il momento non sono trapelati ulteriori dettagli.

Il titolo della pellicola è “I molti santi di Newark” (“The Many Saints of Newark” in lingua originale): la trama prende il via durante gli anni ’60, quando la città del New Jersey iniziò ad essere luogo di numerose e violente rivolte scatenate dal pestaggio di un nero da parte delle forze di polizia.

Non ci resta che attendere per scoprire gli interpreti di questo nuovo progetto, destinato come la serie, a diventare un successo tra il pubblico.

Claudia Pulella

9/3/2018