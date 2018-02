Regia: Ivan Silvestrini

Cast: Claudio Bisio, Maurizio Nichetti, Andrea Pennacchi, Rocco Hunt, Lino Guanciale, Giusy Buscemi, Alessio Sakara, Shalana Santana, Francesco Procopio, Maria Di Biase

Genere: Commedia, colore

Durata: n/d

Produzione: Italia, 2018

Distribuzione: 01 Distribution

Data di uscita: 1 maggio 2018

Il Ministero dell'Istruzione decide di adottare una soluzione piuttosto insolita per rimettere in sesto il liceo Manzoni, la scuola con il maggior numero di bocciati agli esami di maturità: i peggiori professori per i peggiori studenti. Sia insegnanti che alunni arriveranno a capire che, però, esiste una soluzione per salvare la scuola.

Arrivano i prof: Ivan Silvestrini e l'universo scolastico

Ivan Silvestrini ("Come non detto", "Monolith", "Niente può fermarci") torna sul grande schermo con "Arrivano i prof", una commedia scritta da Michele Abatantuono e Giorgio Glaviano e prodotta da Giannandrea Pecorelli e Matteo Levi. La pellicola, come il classico "Notte prima degli esami", mostra il momento forse più temuto del percorso liceale, gli esami di maturità, e lo fa con irriverenza e con una prospettiva molto originale.

In "Arrivano i prof", infatti, non sono solo gli studenti ad essere sotto esame ma anche gli stessi professori, valutati in base al loro metodo di insegnamento e ai loro programmi scolastici.

Le riprese del film si sono concluse nel mese di agosto 2017 a Roma. Il cast comprende Claudio Bisio ("Benvenuti al Sud", "Benvenuto Presidente!", "Ma che bella sorpresa", "Gli sdraiati"), Lino Guanciale ("Vallanzasca - Gli angeli del male", "To Rome With Love", "Un'avventura romantica", "La casa di famiglia"), Maurizio Nichetti ("Tutti i giorni è domenica", "Somewhere"), Andrea Pennacchi ("Io sono lì", "La prima neve", "Suburra"), Maria Di Biase ("La matassa", "Amici come noi", "Gli ultimi saranno ultimi") e Francesco Procopio ("Si accettano miracoli"). Inoltre, in "Arrivano i prof", il rapper Rocco Hunt debutta sul grande schermo come attore.