Il fatto che poi non finisca come al solito 'a pizza e fichi' è semplicemente la ciliegina sulla torta.

"Arrival"è perciò una pellicola interessante non solo dal punto di vista scientifico, ma anche sociale, perché presenta con triste realismo la diffidenza e la violenza che ci dividono, al punto che anche in un caso di importanza mondiale come questo la collaborazione è sempre difficile e faticosa.

"Arrival" è uno di quei rari film di fantascienza senza 'ma' né 'se': l'incipit è realistico, la trama - intricata - funziona, il finale raccoglie tutte le domande in sospeso e dà loro risposte credibili. Basato su un racconto di Ted Chiang, "Arrival" riesce laddove la maggior parte delle pellicole fallisce: lasciare lo spettatore senza dubbi o questioni irrisolte. L'unica cosa che rimane è un alone di mistero intorno alla figura degli alieni che - nonostante potrebbe disturbare i più puntigliosi - è coerente con l'essenza del film, incentrato principalmente sui tentativi di comunicare con queste creature sconosciute per comprendere il loro scopo.

Titolo: Arrival



Regia: Denis Villeneuve



Jeremy Renner,

Cast: Amy Adams Forest Whitaker , Michael Stuhlbarg, Tzi Ma, Mark O'Brien, Nathaly Thibault, Joe Cobden, Russell Yuen, Julian Casey

Genere: Fantascienza, colore



Durata: 116 minuti



Produzione: USA, 2016



Distribuzione: Warner Bros



Data di uscita: 19 Gennaio 2017

In "Arrival", diretto da Denis Villeneuve, dodici navi aliene fluttuano per aria in attesa di un primo contatto. Una linguista di fama mondiale, Louise Banks, è allo stesso tempo una madre piena di angoscia per la perdita prematura della figlia. La linguista verrà reclutata dall'esercito degli Stati Uniti insieme al fisico teorico Ian Donnelly.

La missione è quella di penetrare il mastodontico monolite e comunicare in qualche modo con gli alieni al fine di comprendere le loro intenzioni.



L'incarico assegnato ai due non sarà semplicissimo: Louise dovrà trovare un alfabeto adatto per poter instaurare un dialogo e non è detto che possa riuscire nell'impresa.

Nel frattempo, il mondo esterno, caduto nel caos e nel panico dichiara guerra agli alieni, facendo sì che tutte le potenze mondiali si schierino per assumere una posizione difensiva contro un nemico ignoto.

“Arrival” non affronta la questione della fine del mondo, niente battaglie sanguinose o confronti militari, uomini e alieni questa volta provano a comunicare e a comprendersi, in un contesto in cui l'uomo, in un futuro non molto lontano, potrebbe iniziare a dar vita a un processo di colonizzazione di nuovi pianeti.

Laddove tutto questo sembra (quasi) impossibile, il film "Arrival" propone una realtà che potrebbe nel tempo concretizzarsi, uomo e alieno, insieme.