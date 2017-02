L’attrice Nicole Kidman potrebbe entrare a far parte del cast del film su “Aquaman”, come madre del protagonista.

Aquaman: Nicole Kidman potrebbe essere Atlanna

Nicole Kidman è in trattative per interpretare la madre di Aquaman nell’omonimo film diretto da James Wan. In tal caso entrerebbe a far parte dell’universo DC Cinematic Universe come Atlanna, che nel fumetto non è solo la genitrice di Aquaman, ma anche la regina del regno sottomarino di Atlantide. Secondo il comic, Atlanna fuggì dal suo regno e si innamorò di un guardiano del faro, con il quale diede vita al ragazzo, che un giorno sarebbe diventato un ponte tra il mondo terreno e quello marino.

Non sarebbe la prima volta per l’attrice australiana in un film di supereroi, in quanto già nel 1995 aveva preso parte in “Batman Forever” di Joel Schumacher, dove interpretava la dottoressa Chase Meridian, di cui si innamora Bruce Wayne.

La Kidman è stata recentemente nominato all’Oscar per il suo ruolo in “Lion” insieme a Dev Patel. La vedremo prossimamente nella serie tv della HBO, “Big Little Lies”, con Reese Witherspoon e Shailene Woodley.

Aquaman: il resto del cast e le informazioni di produzione

Il protagonista di “Aquaman” sarà invece James Momoa, che aveva già rivestito il ruolo in un cameo nel film “Batman v Superman: Dawn of Justice” (2016) e lo troveremo anche in “Justice League” (2017), in uscita a novembre.

Nel cast sono presenti anche Amber Heard, la donna amata dall’eroe, Patrick Wilson, come il villain Ocean Master, e Willem Dafoe, che interpreterà il consigliere di Aquaman, lo scinenziato Dr. Vulko. Anche la Heard apparirà in “Justice League”, al fianco di Ben Affleck, Gal Gadot e Henry Cavill. Yahya Abdul-Mateen II, che ha recitato in “The Get Down”, la serie targata Netflix creata da Baz Lurhmann , è anche lui in prime trattative per interpretare il cattivo conosciuto come Black Manta.

Lo sceneggiatore di “Gangster Squad” , Will Beal, sta scrivendo lo script di “Aquaman” , mentre la produzione è stata affidata Geoff Johns, Jon Berg, Zack Snyder e Deborah Snyder.

Le riprese inizieranno in aprile in Australia, nel frattempo la produzione sta cercando di completare i membri chiave del suo cast. Il film sarà distribuito nei cinema americani il 5 Ottobre 2018.