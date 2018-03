Regia: James Wan

Cast: Jason Momoa, Amber Heard, Nicole Kidman, Willem Dafoe, Dolph Lundgren, Patrick Wilson, Temuera

Morrison, Yahya Abdul-Mateen II, Ludi Lin, Michael Beach

Genere: Azione, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2018

Distribuzione: Warner Bros Italiaa

Data di uscita: 1 gennaio 2019

"Aquaman" è il film che ripercorre le vicende di Arthur Curry, nato nella famiglia di Tom Curry, il custode del faro, e sua moglie Atlanna. Sin da bambino Arthur rimaneva sorpreso dal fatto di saper nuotare ad una velocità impressionante rimanendo per ore sott’acqua senza provare nessun fastidio e comunicare telepaticamente con le creature del mare. Queste sue straordinarie capacità si mostrano anche nella vita in superficie, dove il ragazzo mostra di possedere una grande forza fisica.

Un giorno, sua madre, sul letto di morte confessa ad Arhtur di essere la regina dell’Atlantide, costretta all’esilio e alla vita sulla terra ferma come un comune umano, e che tutte le capacità in possesso del ragazzo gli sono state trasmesse da lei. Prima di morire, Atlanna ha anche predetto al figlio un grande futuro in cui diventerà il re dei sette mari. Nel frattempo, Arthur, con l’aiuto di suo padre, impara a gestire e controllare le sue capacità e ben presto la profezia si avvera e lui diventa un supereroe di nome Aquaman e il Signore dell’oceano che con l’aiuto dei suoi poteri aiuta gli altri e combatte i nemici.

Aquaman: film dell’Universo DC

“Aquaman”, diretto dal regista James Wan, è la trasposizione cinematografica dell’omonimo fumetto appartenete all’Universo DC. Si tratta del secondo film in cui Jason Momoa veste i panni dell’supereroe, precedentemente apparso in “Justice League” in compagnia di altri supereroi, a cui si unisce per combattere gli alieni che hanno invaso la terra dopo la scomparsa di Superman.

La distribuzione del film è prevista per 1 gennaio del 2018