Appuntamento al parco - Recensione: un commedia adorabilmente inglese

Non stiamo certo parlando di "Quarto Potere" o "Titanic", ma "Appuntamento al parco" è una tranquilla e piacevole commedia molto english, pensata (con successo) per regalare una piacevole distrazione e qualche sorriso.

Protagonisti di questa 'anziana' storia d'amore sono Diane Keaton, nei panni di una timida vedova ancora alla ricerca della propria strada nella vita, e Brendan Gleeson, un ' barbone' che vive in una catapecchia da lui stesso costruita dentro il parco di Hampstead Heath. Il personaggio di quest'ultimo è ispirato ad un uomo realmente esistito e vissuto lì, Harry Hallowes detto Harry l'Eremita, che nel 2007 ottenne la proprietà del terreno dimostrando di avervi vissuto per più di 12 anni.

Vista l'età media della pellicola il film non fa uso di grandi azioni nè passioni, bensì è caratterizzato da un quieto modo di raccontare gli eventi, molto soffice e delicato, in cui Diane Keaton si muove perfettamente a suo agio e permette a questo strano incontro di stravolgerle la vita e farle vedere tutto da una diversa prospettiva, seppur quietamente. Ma si sa, le rivoluzioni più grandi avvengono nel cuore.

Appuntamento al parco: il giusto equilibrio

Nonostante i suoi toni da fiaba, "Appuntamento al parco" è molto realistico nelle tematiche e nelle difficoltà che affronta, come quella di trovare del terreno comune tra due persone che in comune hanno ben poco, a parte una bontà d'animo e una grande solitudine nel cuore.

Scenografie tipiche della Londra cinematografica 'da sogno' (com'era "Notting Hill") e colori pastello creano una cornice che non può mancare di far battere il cuore a tutti i romantici, mentre la casetta in mezzo al parco, seppur costruita con rottami e avanzi, è estremamente pittoresca, soprattutto grazie al suo piccolo orticello realizzato usando delle vecchie finestre messe in terra che lo rendono molto caratteristico.

E nel suo piccolo il film di Joel Hopkins non rinuncia ad elargire insegnamenti importanti come cercare una maggiore comunione con la natura, imparare a dare meno importanza alle cose materiali e ricordarci che tutti abbiamo il diritto di vivere come più ci sembra giusto.

Valeria Brunori