Apollo 11 presenta Mando Cine Concept Recital

Mercoledì 22 febbraio alle ore 21.30 vi sarà l’anteprima nazionale all’Apollo 11 di “Mando Cine Concept Recital”, un lungometraggio docufilm di Marco Vidino e Vincenzo Ascione.

Con “Cine Concept” ripercorri in un montaggio la storia del cinema

L’iniziativa propone un interessante storyboard di scene delle più celebri pellicole in bianco e nero, che vanno dalla fine dell’Ottocento, quindi dalla nascita approssimativa del cinema, al 1979. I 51 spezzoni di film presentati saranno grandi classici del muto e non, accompagnati dalle musiche dello stesso Vidino, sebbene i due autori abbiano intenzionalmente lasciato qualche frammento filmico con l’audio originale.

L’intenzione alla base della proiezione è rivelata dal suo stesso nome, infatti con “Cine Concept” s’intende ripercorrere l’evoluzione del cinema; non è un caso che la prima scena che gli spettatori vedranno è proprio tratta da “L’arrivée d’un train à La Ciotat” (1896) di Auguste e Louis Lumière, i fratelli a cui è attribuita la nascita del cinema. L’immagine della locomotiva in movimento sarà seguita da tante altre scene celebri, girate da cineasti che hanno lasciato impressa la loro orma nella storia, come il Fellini nostrano o l’eccentrico Woody Allen, e che vedranno come protagonisti anche le star della vecchia Hollywood, tra cui la spiccata femminilità di Marylin Monroe e il sex symbol Alain Delon. I frammenti del cinema muto riserveranno ovviamente qualche spezzone dilettevole, dedicato alla slapstick comedy di Charlie Chaplin e Buster Keaton e a qualcosa proveniente direttamente dal Belpaese, come la commedia all’italiana del grande Eduardo De Filippo e del ‘principe della risata’, Totò.

Del montaggio video delle scene se n’è occupato Vincenzo Ascione, che ha effettuato a volte anche una decolorazione della pellicola, grazie ad effetti moderni, sul montato originale.

La musica elettronica applicata al cinema classico con “Mando Recital”

Si ripercorre così la storia filmica all’interno della stessa storia del cinema, in una versione molto più interattiva rispetto alla semplice presentazione di una carrellata di immagini. Perché interattiva? Perché con “Mando Recital” i fautori dell’iniziativa hanno avuto l’idea di accostare alle immagini il mandolino elettrico di Marco Vidino, un set di strumenti elettronici ed effetti computerizzati per incorniciare ed impreziosire dal vivo e dal punto di vista uditivo la proiezione. A livello di progettazione del suono, gli autori hanno guidato la visione del filmato, senza alterare troppo la sua matrice primaria, ma rendendola più piacevole.

“Mando Cine Concept Recital” è un progetto non solo da vedere, ma anche da sentire, che unisce due ‘macro-arti’, come la musica e il cinema, in un connubio che diventa un gioco stimolatore di sensi per lo spettatore, che si divertirà a ripercorrere la storia del cinema e a intensificare la propria conoscenza cinematografica.

Se non siete ancora convinti che questa iniziativa sia una grandiosa idea e un’esperienza imperdibile, vi rimandiamo alla pagina dell’evento su Facebook.

Erika Micheli

21/02/2017