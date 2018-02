Antoine Fuqua pronto per il remake di “Scarface”

Antoine Furqua è pronto a tornare sul grande schermo con la direzione del ramake di “Scarface”. Quasi ad un anno di distanza dall’ultimo lavoro: “The Equalizer 2” (con Denzel Washington nei panni di Robert McCall), Fuqua è pronto a sedersi di nuovo sulla sedia da regista.

Antonie Fuqua: la prossima sfida con il ramake di Scarface

Universal Pictures per il remake di “Scarface”, il quale sarebbe originariamente dovuto uscire il 10 Agosto 2018 ma ora è senza una nuova data ufficiale di rilascio. Secondo quanto riporta Deadline, Antoine Fuqua è in trattative con laper ildi “Scarface”, il quale sarebbe originariamente dovuto uscire il 10 Agosto 2018 ma ora è senza una nuova data ufficiale di rilascio.

Come protagonista è stato scelto Diego Luna, protagonista di “Rogue One: A Star Wars Story” (2016), spin-off della saga di Guerre stellari. L’attore interpreterà il ruolo di un immigrato nella Los Angeles contemporanea. Attualmente la partecipazione dell’attore è incerta a causa di problemi di programmazione.

Il film cult diretto da Brian De Palma del 1983, con Al Pacino torna nelle sale cinematografiche con la sceneggiatura firmata dai fratelli Coen, autori premi Oscar di “Fargo” (1996) e “Non è un paese per vecchi” (2007).

Scarface di nuovo sul grande schermo

Antoine Fuqua è un regista dai grandi successi come il crime-thriller di grande successo come “Training Day” (scritto da David Ayer) e “Brooklyn Finest”.In fase di progettazione del remake, sembrava che Fuqua dovesse essere sostituito, a casa di impegni con “The Equalizer 2“, proprio da Ayer che però si è tirato indietro poco dopo che la notizia aveva fatto il giro del mondo.

Il primo “Scarface” uscì nelle sale americane nel 1932, con la direzione di Howard Hawks e raccontava dell’ascesa al potere di un immigrato irlandese che successivamente diviene un delinquente nella Chicago anni venti. Ben cinquantuno anni dopo, Brian De Palma tornò con un nuovo “Scarface” con sceneggiatura di Oliver Stone e con un cast d’eccezione, con Al Pacino protagonista.