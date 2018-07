Ant-Man and the Wasp - Recensione

"Ant-Man and the Wasp" è ambientato tra gli eventi di "Captain America: Civil War" e "Avengers: Infinity War" e mostra il protagonista Scott Lang agli arresti domiciliari, mentre cerca di trovare un equilibrio tra la sua vita domestica, le sue responsabilità di padre e il suo ruolo da Ant-Man.

All'improvviso ritornano nella sua vita Hope van Dyne e Hank Pym che hanno bisogno del suo aiuto per portare alla luce i segreti del passato nel tentativo di portare in salvo la madre della ragazza. Così, Scott indossa di nuovo la sua tuta per fare squadra con Wasp, immergendosi in una nuova avventura, sotto la minaccia di nuovi nemici.

Ant-Man and the Wasp: un tono di freschezza nell'universo Marvel

Dopo la scarica di emozioni pesanti e drammatiche di "Avengers: Infinity War" e "Black Panther", "Ant-Man and the Wasp" riporta una raffica di intrattenimento nelle sale.

La pellicola riesce a bilanciare le scene di pura azione con un grande umorismo, e ci presenta una storia ricca di sentimenti in cui gli eroi risplendono di luce propria entrando di diritto nel vasto universo della Marvel.

Nonostante Ant-Man sia uno degli eroi meno conosciuti e "considerati" del mondo della Marvel, riesce a farsi valere, dimostrando che anche gli eroi meno "popolari" sono degni di essere portati sul grande schermo.

Certo non possiede l'epicità di "Avengers: Infinity War" ma dopo le avventure devastanti, per gli eroi e per gli spettatori, di questo film, "Ant-Man and the Wasp" rappresenta una boccata d'aria fresca.

"Ant-Man and the Wasp" possiede dei tratti comici davvero esilaranti resi, in particolare, dal personaggio interpretato da Michael Peña.

Paul Rudd e Evageline Lilly interpretano con carisma i loro personaggi, in particolare l'attrice riesce quasi a rubare la scena all'eroe della pellicola. The Wasp è centrale nel plot, che ci regala dei dettagli sulla sua storia e sulla sparizione della madre, che è una sorta di filo conduttore nell'intero corso degli eventi.

La capacità della regia di Peyton Reed è stata quella di riuscire a conciliare umorismo e buffonate con i legami familiari e i supereroi. Infatti, mentre negli ultimi film della Marvel lo scopo degli eroi è quello di salvare il mondo da una potenziale catastrofe, Ant-Man mette insieme il tutto, coinvolgendo il pubblico con il suo fascino, con un ritmo frenetico e divertente.

Questo sequel, riprende lo stile della pellicola madre rilasciata nel 2015 "Ant-Man", ha degli effetti visivi migliori, gli effetti speciali sono strabilianti, perciò si arriva ad un livello superiore anche grazie ai nuovi legami tra i vari personaggi.

La natura tecnica del film non viene percepita, così i protagonisti possono cambiare dimensione a loro stessi e, virtualmente, a qualunque cosa, in modo del tutto naturale, fino a sembrare reale agli occhi dello spettatore.

Sicuramente sentiremo ancora parlare di questi eroi, a tratti dal formato mini.

Mariateresa Vurro