Titolo originale: Annihilation

Regia: Alex Garland

Cast: Natalie Portman, Jennifer Jason Leigh, Tessa Thompson, Oscar Isaac, Gina Rodriguez, Cosmo Jarvis, David Gyasi

Genere: Fantascienza, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2018

Distribuzione: Paramount Pictures

Data di uscita: 22 febbraio 2018

Dopo che suo marito scompare misteriosamente, una biologa decide di organizzare una spedizione che si addentri nel luogo dove era stato avvistato l'ultima volta, una zona contaminata da un grave disastro ambientale, sperando di ritrovarlo. A unirsi a lei ci saranno un antropologo, uno psicologo, un linguista e un esperto di sopravvivenza. Ma una volta lì non troveranno ciò che si aspettavano.

Annientamento: il ritorno di Alex Garland alla fantascienza

"Annientamento" è diretto da Alex Garland, lo sceneggiatore che nel 2015 ha scosso il pubblico e la critica di tutto il mondo con il suo originale esordio alla regia, il fantascientifico "Ex Machina", pellicola da lui anche scritta che trattava in maniera molto intelligente il tema del rapporto uomo-macchina. In questo "Annientamento" Alex Garland fa solo da regista, dato che il film è l'adattamento cinematografico di un acclamato best-seller dal titolo omonimo scritto da Jeff VanderMeer, il primo capitolo della "Trilogia dell'Area X".

Alex Garland è stato ingaggiato come regista per il film nel 2014, mentre Natalie Portman è stata scelta per interpretare la protagonista nel 2015, preferita ad altri grandi attrici già in lizza per il ruolo, come Julianne Moore e Tilda Swinton. Le riprese hanno avuto inizio nella primavera del 2016 a Londra, e si sono svolte per la maggior parte in Gran Bretagna.

Come già detto il best-seller da cui è tratto il film è il primo capitolo di una trilogia fantascientifica, composta anche dai romanzi "Autorità" e "Accettazione"; tuttavia la lavorazione del film è iniziata prima che gli altri due libri della saga venissero pubblicati, quindi la pellicola è stata pensata e realizzata per essere un film a sè.