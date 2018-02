Anne Hathaway in trattative per “The Last Thing He Wanted”

Anne Hathaway è attualmente in trattative per recitare nel thriller di Dee Rees (“Mudbound”) “The Last Thing He Wanted”.

Un nuovo progetto per Anne Hathaway

Anne Hathaway è in trattative per recitare nel nuovo progetto di Dee Rees “The Last Thing He Wanted”. Il film è un adattamento dell’omonimo romanzo politico scritto nel 1996 da Joan Didion. I produttori del film sono Cassian Elwes per la Elevated e Wayne Marc Godfrey e Robert Jones per The Fyzz Facility. La società di produzione BLOOM sta attualmente presentando il progetto agli acquirenti a Berlino.

La sceneggiatura è stata scritta da Marco Villalobos. In una recente dichiarazione ha descritto il film come “la storia elettrizzante di una donna sola e implacabile che affronta una corsa contro il tempo”.

Cassian Elwes (“Dallas Buyers Club”) ha scelto il libro della Didion per poterlo sviluppare insieme a Dee Rees con cui ha collaborato per realizzare nel 2017 “Mudbound”. Il film ha ricevuto quattro nomination all’Oscar, di cui una per la miglior sceneggiatura adattata a Dee Rees.

La pellicola, attualmente in pre-produzione, è incentrata su Elena McMahon, una giornalista del Washington Post che lascia, nel 1984, il suo lavoro per prendersi cura del padre dopo la morte della madre. In una insolita svolta di eventi, eredita la sua posizione di trafficante d’armi per il governo degli Stati Uniti in America centrale.

Elena dovrà lottare per affrontare spie, personale militare americano e sopratutto le conseguenze degli errori del padre che la stanno aspettando su una piccola isola al largo della costa del Costa Rica.

Anne Hathaway ha vinto nel 2012 l’Oscar come miglior attrice non protagonista per aver interpretato Fantine in “Les Misérables” di Tom Hooper. La vedremo prossimamente nella pellicola sequel/spin-off della trilogia di Ocean’s “Ocean’s 8” di Gary Ross.Nel 2016 ha recitato in “Colossal” e rcentemente ha lavorato in pellicole come “Alice attraverso lo specchio”, “Lo stagista inaspettato”, “Interstellar”, “Il cavaliere oscuro – Il ritorno” e “Amore & altri rimedi “.

Riccardo Careddu

19/02/2018