Durante l’Indie Film la star di “The Parting Glass” Anna Paquin ha dichiarato che il suo mestiere non si fa per ottenere la fama o il denaro, ma per pura passione.

Anna Paquin sostiene che per fare i film indipendenti ci vuole passione

In una intervista con Peter Debruge, critico cinematografico e il direttore di Variety, Paquin ha parlato dell’uscita del suo nuovo film indipendente presentato a Karlovy Vary Film Festival nella Repubblica Ceca. Il dramma è stato scritto e recitato da Denis O’Hare, ex coprotagonista di Paquin nella serie TV “True Blood”, mentre le riprese sono state affidate a Stephen Moyer, il marito di Paquin, che compie cosi il suo debutto nel mondo della regia. Il trio, inoltre, ha fondato anche una compagnia di produzione.

“Una delle cose con cui Denis e Steve hanno giocato durante la realizzazione del film è l’idea che i ricordi sono inaffidabili”, ha affemato Anna Paquin.

La trama di “The Parting Glass” ruota attorno alle vicende di una “famiglia che si riunisce dopo il suicidio di uno dei fratelli”, ha spiegato Paquin. “È un dramma familiare piuttosto stimolante e piuttosto oscuro, ma stranamente edificante e umoristico, a volte”.

Il cast che comprende gli attori come Rhys Ifans, Melissa Leo, Cynthia Nixon e Ed Asner, a causa del finanziamento indipendente, ha dovuto attraversare numerose difficoltà. “Bisogna comporre tutti i pezzi del puzzle per capire il quadro finanziario della produzione prima di chiedere alle persone di venire a lavorare soltanto per l’amore verso l’arte, perciò la loro disponibilità cambia quasi ogni mese”, ha dichiarato Paquin, spiegando anche che il suo lavoro non è fattibile senza la passione, perché “Non produci film indipendenti se cerchi fama, finanza e gloria”.

Anna Paquin ha anche rivelato che il suo personaggio verrà visto raramente durante il film. “Colleen, il mio personaggio, verrà sempre vista attraverso i flashback raccontati dai suoi fratelli, suo marito e suo padre”, ha sostenuto l’attrice.

Marina Kozak

06/07/2018