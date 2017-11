Anna Kendrick e Danielle Brooks nel nuovo film di Chris Morris

Come ha confermato The Hollywood Reporter, Anna Kendrick e Danielle Brooks saranno presenti nel nuovo progetto di Chris Morris.

Sfortunatamente i dettagli della trama rimangono – ancora – oscuri, ma sappiamo per certo che sarà il secondo film di Chris Morris in qualità di regista – dopo la dark comedy “Four Lions” del 2010 -.

La pellicola sarà prodotta da See Saw Films e Archer Gray Productions, che, ricordiamolo, precedentemente hanno contribuito alla realizzazione di film come “Il discorso del Re” e “Mr. Holmes”; sarà, inoltre, finanziata – seppur parzialmente – da Film4.

Nel cast saranno presenti anche Denis O’Hare (“American Horror Story”), Kayvan Novak (che già ha collaborato con Chris Morris nel film “Four Lions”), James Adomian, Pej Vahdat (“Bones”), Mousa Kraish, e Marchant Davis.

Anna Kendrick e Danielle Brooks: due carriere in ascesa

Anna Kendrick ha iniziato ad essere ufficialmente sotto i riflettori con “Twilight”; ha ottenuto, grazie alla sua interpretazione nel film “Tra le nuvole”, la sua prima candidatura agli Oscar come miglior attrice non protagonista. Nel 2012 prende parte a “Che cosa aspettarsi quando si aspetta” e “End of Watch – Tolleranza zero”; nel 2013 interpreta Beca in “Voices” e nel sequel “Pitch Perfect 2” – attualmente è impegnata anche nel terzo capitolo -.

Tra i film in uscita, la vedremo certamente nella crime comedy “A Simple Favor” di Paul Feig, e nei panni di una Santa Claus al femminile nella pellicola “Noelle”.

Danielle Brooks, famosa per aver interpretato Tasha “Taystee” Jefferson nella serie TV “Orange is the new black” – per cui ha vinto il Young Hollywood Award nel 2014 -, si è fatta notare anche in “Master of None” e “Girls”. Sarà inoltre presente nel prossimo film “Sadie”, diretto da Megan Griffiths.