Animavì: il Festival che celebra l’animazione poetica

Tra gli appuntamenti culturali più interessanti della prossima stagione estiva assolutamente da non perdere Animavì, il primo festival al mondo dedicato all’animazione poetica e d’autore che si svolgerà a Pergola tra il 13 e 16 luglio.

“Animavì”: opere che vanno dritte al cuore

Animavì, il festival internazionale del cinema d’animazione poetico è un evento che si tiene ogni anno a Luglio nel centro storico della cittadina di Pergola, nel giardino di Casa Godio. L’intento del Festival è quello di celebrare l’animazione poetica e d’autore, quel tipo di opere indipendenti e artigianali che colpiscono dritto al cuore dello spettatore.

Il concorso si propone di raccogliere piccoli gioielli d’animazione realizzati con materiali semplici, privi di quegli effetti speciali tipici dei prodotti mainstream, con il semplice scopo di raccontare una storia e di risalire alle origini di questo genere. Colpire all’animo piuttosto che agli occhi.

La direzione artistica del festival è affidata a Simone Massi, illustratore e autore di film d’animazione tra i più apprezzati nel panorama artistico italiano e da anni ideatore del trailer e della locandina della Mostra del Cinema di Venezia.

“Vogliamo cercare di portare a Pergola – afferma Massi– dei ‘giganti’ in un piccolo paese e in un piccolo festival. Un tentativo che facciamo in maniera scanzonata e allo stesso tempo con la consapevolezza che qualcosa di importante ce l’abbiamo anche noi: le colline, i piccoli borghi, la nostra Storia”.

Numerose sono inoltre le personalità provenienti dal mondo dell’arte e dello spettacolo a sostegno del Festival, tra queste: Valeria Golino, Alba Rohrwacher, Francesco Scarabicchi, Silvio Soldini, Oreste Tagnani, Paolo e Vittorio Taviani, Miklós Vámos, Daniele Vicari, Emily Jane White, Massimo Zamboni e molti altri.

Un evento culturale molto sentito anche dagli abitanti di Pergola che partecipano attivamente all’organizzazione del Festival.

Animavì: un piccolo Festival dal grande valore artistico

Animavì giungerà alla sua seconda edizione con un programma variegato e con tanti ospiti, tra cui il regista svizzero Georges Schwizgebel, celebre per la sua tecnica di animazione basata sul dipingere a mano ogni fotogramma, dando vita a una pittura animata e molto dinamica. Tra le sue opere più importanti, alcune presentate anche a Cannes, ricordiamo “La Course à l’abîme”, “The Man with No Shadow” e “Romance”.

Tra le 16 opere, provenienti da tutto il mondo, che si contenderanno il Bronzo Dorato, trofeo ispirato al simbolo della città di Pergola, spiccano l’italiano “Confino” di Nico Bonomolo, già presenta nella long list della prossima edizione degli Oscar; e “1000” di Danijel Zezelj, fumettista e illustratore croato.

Il Festival sarà condotto da Luca Raffaelli, giornalista, sceneggiatore e uno dei più celebri esperti di fumetto e animazione in Italia. Le serate saranno anche accompagnate da esibizioni musicali e dagli interventi di illustri personaggi del mondo della cultura italiana e internazionale.

Animavi è un festival che cresce sempre di più grazie alla passione dei suoi autori e alla collaborazione degli abitanti della piccola città di Pergola. Siamo sicuri che farà parlare molto di sé negli anni a venire.

Qui di seguito, un assaggio del corto “Confino” di Nico Bonomolo:

Silvia D’Ambrosio

23/05/2017