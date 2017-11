Titolo originale: Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald

Regia: David Yates

Cast: Eddie Redmayne, Jude Law, Katherine Waterson, Alison Sudol, Dan Folger, Johnny Depp, Erza Miller, Zoe Kravitz, Callum Turner, Claudia Kim, William Nadylam, Ingvar Sigurdsson, Olafur Darri Olafsson, Kevin Guthrie

Genere: Fantasy, Colore

Durata: n/d

Produzione: USA, Gran Bretagna 2018

Distribuzione: Warner Bros Italia

Data di uscita: 15 novembre 2018

"Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald" è il secondo capitolo della saga "Animali Fantastici" proveniente dal mondo magico di J.K. Rowling.

Gellert Grindelwald (Johnny Depp), potente mago oscuro, riesce ad evadere di prigione e a raccogliere nuovi seguaci che, ignari o meno di quanto è davvero in gioco, gli serviranno a raggiungere il suo scopo principale: imporre il dominio dei maghi purosangue su tutti coloro che non sono magici, dai Babbani ai cosiddetti Mezzosangue.

A contrastarlo, questa volta, ci saranno il mago Albus Silente (Jude Law), vecchio amico d'infanzia di Grindelwald, e il suo ex-studente alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts Newt Scamander (Eddie Redmayne), che già aveva sconfitto il mago oscuro in passato e aveva contribuito alla sua cattura; aiutati da vecchie conoscenze e nuovi amici, Silente e Scamander si lanceranno in una pericolosa avventura ricca di insidie e dure prove, e tra colpi di scena e rivelazioni dovranno riuscire a salvare il mondo magico.

Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald: ritorno nell'universo magico

"Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald" è diretto da David Yates; è tratto da una sceneggiatura di J.K. Rowling, dalla cui penna, nei primi anni Novanta, è nato tutto l'universo fantastico legato al mago Harry Potter, da cui "Animali Fantastici", pur essendone narrativamente slegato (ambientato anni prima della nascita del ragazzo che è sopravvissuto) prende in prestito alcuni personaggi, come Albus Silente, interpretato da Jude Law, che per quanto riguarda la nuova saga, in questo film fa la sua prima apparizione.